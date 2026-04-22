Sheinbaum invita a presidenta de Morena sumarse a Gobierno mexicano

Ante una pregunta sobre rumores en torno a que la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, podría ocupar el puesto de Alcalde, la dignataria recordó que informó a los miembros del gobierno que si les interesaba competir por algún puesto de elección popular en 2027 debían dejar la administración.

“Hace unos días Estela Damián me dijo que ella quería irse a trabajar a Guerrero. Aclaro, porque esto es muy importante: yo no tengo candidatos ni candidatas”, refirió la dignataria al subrayar que aquella persona que tome esta decisión “no es que la esté mandando la Presidenta”.

Sheinbaum alabó el trabajo de Damián en la Consejería, donde seguirá hasta el 30 de abril.

“Ayer decidí –y hablé con ella-, invitar a Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica. ¿Por qué a Luisa María? Porque esto es importante. Creo que ha desempeñado un gran papel al frente de Morena. Luisa es una excelente abogada, muy buena abogada”, explicó.

Mencionó la trayectoria de Alcalde como secretaria del Trabajo y luego en la cartera de Gobernación durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y su relevancia en la planeación de la reforma al poder judicial.

“Hay muchos perfiles muy buenos, pero tomé la decisión de invitar a Luisa María. Me dijo ‘lo voy a pensar estos días’”, contó la mandataria.

Hizo referencia a que este tema se filtró recientemente, generando toda clase de suposiciones sobre quién podría encabezar el gobernante partido Morena, en caso de que Alcalde determinara sumarse al Ejecutivo.

“Entonces, pues ahí cualquiera que quiera también participar en Morena tiene que dejar el Gobierno de México”, precisó al mencionar a Montiel o cualquier otro integrante del gabinete.

Declaró que “esto lleva un proceso dentro de Morena que tendrían que definirlo ellos”.

Con respecto a comentarios desde la oposición, Sheinbaum afirmó que López Obrador “ha sido extremadamente respetuoso” con su gobierno y no existe “un teléfono rojo de Palenque (donde está el exmandatario) al Palacio Nacional”.

“No hay ninguna comunicación de orientación de absolutamente nada. Las decisiones del Gobierno de México las toma la Presidenta y su gabinete. Las tomamos aquí, aquí las decidimos, y la decisión de quién vaya a ser el dirigente de Morena también se toma en Morena”, aseveró.

En junio de 2027 los mexicanos renovarán la Cámara de Diputados y elegirán 17 gobernaturas, así como otros cargos en congresos locales y alcaldías.