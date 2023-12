Rinden homenaje a Victoria Brú Sánchez en el aniversario de su partida física

Compartir en

Las enfermeras desempeñan un papel vital en la atención médica, brindando cuidado compasivo y apoyo a pacientes en momentos de vulnerabilidad. Su labor a lo largo de la historia ha abarcado desde proporcionar cuidados básicos hasta coordinar complejos tratamientos médicos. La profesión de la enfermería es fundamental para el funcionamiento eficaz de los sistemas de salud en todo el mundo.

A tono con ese legado el gremio de la enfermería en Cienfuegos recuerda cada 7 de diciembre la figura de Victoria Brú Sánchez, mártir de esta profesión en la Mayor de las Antillas.

A 105 años de su muerte, producida durante la epidemia de influenza de 1918, también declarada entonces pandemia, y de la que no escaparon Cuba y Cienfuegos en particular. Para entonces, el sistema de salud no pudo enfrentar a nivel popular la enfermedad producida por un virus de H1N1, conocido también como gripe española. Victoria Brú Sánchez se fue a los barrios más humildes de Cienfuegos, a pesquisar y encontrar a contagiados, y así contrajo la enfermedad, a consecuencia de la cual falleciera a los 42 años.

Tatiana Pérez Torriente, profesional del gremio, compartió en la sencilla ceremonia, una declaración de compromiso de los enfermeros cienfuegueros con la salud y la vida del pueblo, recordando la vida y obra de Victoria Brú como un símbolo de entrega, compasión y profesionalismo en el cuidado de la salud. Las enfermeras como ella no solo brindan asistencia médica, sino que también son ejemplo de consuelo, calidez humana y apoyo emocional en momentos de dificultad, cómo hizo justamente hace más de 100 años durante la epidemia que afecto al pueblo cienfueguero, concluyó.

La ocasión fue propicia para entregar el premio que lleva el nombre de esta valerosa mujer, máximo galardón que otorga el gremio de la enfermería en la Perla del Sur a cuatro destacadas profesionales.

Ante el monumento marmóreo erigido en memoria de Victoria Brú Sánchez, ubicado en los predios de la Dirección General de Salud Pública en el territorio, sitio de obligada visita para conocer su historia y reafirmar compromisos, una representación de estos abnegados y valerosos hombres y mujeres patentizaron una vez más su vocación de servicio y profesionalidad, fieles a su legado que perdura hasta nuestros días.

