Rinden homenaje a Eduardo Sosa a un año de su partida física

Músicos, familiares, amigos, estudiantes y representantes del sector cultural acudieron hoy al cenizario Los Sauces, de Santiago de Cuba, para rendir sentido homenaje al trovador Eduardo Sosa, al conmemorarse el primer aniversario de su fallecimiento.

Flores, aplausos, canciones y recuerdos marcaron el tributo al eterno compay trovador, fiel exponente y defensor de la trova y de la cultura nacional, tanto en Cuba como en diversos escenarios internacionales.

Yuneysi González, directora del Museo de la Música Pablo Hernández Balaguer, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que la obra y la estirpe humana de Sosa permanecen vivas en el corazón del pueblo santiaguero y de todo el país, como expresión de una entrega genuina al arte y a la identidad cultural.

Explicó que la institución atesora discos, objetos personales y su emblemática guitarra, a la que llamaba cariñosamente su jevita, piezas convertidas en patrimonio musical y legado para las actuales y futuras generaciones de jóvenes creadores.

Rubén Lester, compositor, intérprete y productor musical, destacó que el autor de temas como A mí me gusta, compay, Convergencia y Reclamo místico encarnó con autenticidad al trovador santiaguero: sencillo, cercano, jaranero y profundamente humano.

Subrayó, además, la sensibilidad artística y las cualidades vocales de Sosa, quien supo transmitir, con honestidad y pasión, los sentimientos más entrañables del pueblo cubano.

Nacido en Mayarí, Santiago de Cuba, el 18 de abril de 1972, Eduardo Sosa Laurencio se desempeñó como vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en su Décima Legislatura.

Su valiosa obra musical lo consolidó como una de las voces más representativas de la Nueva Trova cubana.

