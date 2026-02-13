Cocodrilos quitan filo del hacha en final de 64 SNB

Compartir en

La escuadra matancera venció hoy 7×3 a la de Las Tunas, y puso el play off a su favor (2-0)

El cerco se cierra en el Coloso del Cerro. Cocodrilos de Matanzas venció hoy 7×3 al monarca exponente Leñadores de Las Tunas, y puso 2-0 a su favor la final de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

En la sede neutral, hasta el momento todo aparenta la proyección de un filme con dos versiones diversas. Matanzas no había comenzado nunca un play off con dos victorias sucesivas, y Las Tunas se encuentra totalmente fuera de su hábitat, pues jamás había asimilado par de descalabros consecutivos.

El pitcheo volvió a responderle al mentor yumurino Armando Ferrer, pues su abridor Shaiel Cruz tiró 5.1 innings al compás de tres jits e igual cantidad de ponches, para acreditarse su sexta victoria sin derrota en la temporada.

Con el desacertado inicio del abridor Rubén Rodríguez -permitió tres anotaciones- y la necesidad de igualar la serie, el director tunero Abeicy Pantoja debió traer temprano a su as del relevo, Keniel Ferraz, quien en toda la temporada trabajó como intermedio, acomodador o cerrador. Y lo hizo con signos de admiración.

Pero en el cuarto inning le endosaron racimo casi decisivo de tres carreras. Le pegaron un trío de jits, incluido jonrones sucesivos de Esteban Terry -remolcó dos- y otro solitario de Yurisbel Gracial.

En causa perdida, el antesalista Henry Quintero remolcó las tres carreras de Las Tunas por jonrón con dos corredores en bases ante el rescatista Yosney García, para convertirse en el bateador número 19 con al menos un cuadrangular en cada fase de una postemporada.

«No creo que esta final se termine 4-0. Siempre les digo a los muchachos que vamos a pensar en cada juego, porque Las Tunas ha sido campeón en las dos últimas campañas», comentó Ferrer.

«Si la defensa falla y el bateo no responde, se complica mucho apoyar al pitcheo. No sé por qué hemos trabajado así, porque fuimos el equipo de más victorias en la fase regular», acotó Pantoja.

Este viernes, en el tercer juego, Bryan Cedeño abrirá por los yumurinos y Yosmel Garcés lo hará por los tuneros.

