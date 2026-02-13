Baloncesto: Cuba jugará en Panamá ventana clasificatoria al Mundial

Compartir en

La Federación Cubana de Baloncesto (FCB) confirmó hoy el traslado de la sede de la segunda Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto Masculino de Catar 2027, del Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana hacia la Arena Roberto Durán, en la Ciudad de Panamá.

El 27 de febrero el quinteto de Cuba enfrentará a su similar de Panamá y el 2 de marzo se medirá con el equipo de Uruguay, en ambas ocasiones en suelo istmeño.

Las actuales condiciones que vive el país, a raíz del recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos dificultan la organización de este evento con la calidad que demanda, por lo cual nos vemos en la necesidad de tomar esta medida, explicó a la publicación digital JIT Dalia Henry, presidenta de la FCB.

Henry manifestó su agradecimiento a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) por la comprensión y toda la ayuda brindada para el traslado y poder efectuar los partidos en Panamá.

Valoró la cooperación de las autoridades deportivas canaleras para acoger este evento y a la de su par uruguaya en aceptar dicho cambio sin mostrar inconvenientes.

La también comisionada nacional de la disciplina afirmó que no es la primera vez que la agresiva e ilegal política del Gobierno estadounidense afecta al baloncesto cubano.

Recordó la negativa de visas por parte de Estados Unidos para viajar a Puerto Rico, lo cual impidió a los atletas cubanos participar en igualdad de condiciones que sus rivales, y derivó en el traslado de Cuba desde el grupo eliminatorio del Caribe al de Sudamérica.

Del 27 de agosto al 12 de septiembre de 2027 está prevista en Catar la vigésima edición de la Copa Mundial de Baloncesto FIBA, la primera que se celebrará en el mundo árabe.

