Restablecido en Cuba el sistema electroenergético

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La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó hoy que a las 07:00 hora local fue restablecido el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), tras el colapso total la víspera por la salida de la unidad uno de la termoeléctrica Felton.

Previamente este miércoles se comunicó que el SEN se encontraba interconectado desde la occidental provincia de Pinar del Río hasta Holguín, en el oriente de la isla.

En esa nota de la UNE se especificó que se sincronizaron con el SEN las termoeléctricas de Mariel y la Felton, y ya se encontraban en proceso de arranque las unidades tres y cuatro de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes y Felton 1.

La entidad informó además que el restablecimiento se realizó de forma gradual en la medida que lo permitieron las condiciones del SEN.

Esta interrupción, la tercera en los últimos ocho días, se produce en un contexto de creciente presión económica y sanciones contra Cuba por parte de Estados Unidos.

El gobierno de Washington impide la llegada de petróleo a la isla, luego de que el presidente Donald Trump firmara en enero pasado una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a países que exporten o faciliten el suministro de combustibles.

Desde finales de 2024 el SEN ha sufrido varias desconexiones totales, en medio de los multimillonarios efectos del bloqueo de casi siete décadas que mantiene Washington contra la nación caribeña, el cual impide el acceso a los recursos necesarios para el mantenimiento y desarrollo del sector energético.

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