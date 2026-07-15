Avanza interconexión del Sistema Eléctrico en Cuba

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El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se encuentra interconectado desde la occidental provincia de Pinar del Río hasta Holguín, en el oriente de la isla, según informó hoy la Unión Eléctrica (UNE) de Cuba.

Sincronizaron con el SEN las termoeléctricas de Mariel y la Felton; y ya se encuentran en proceso de arranque las unidades tres y cuatro de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes y Felton 1, precisó la UNE.

Tras la desconexión del SEN este martes, en la capital del país se han restablecido 24 subestaciones; así como 68 circuitos que benefician a 205 mil 125 clientes, y el 100 por ciento de los servicios vitales de Salud (43 hospitales).

Además, se conectaron cuatro sistemas de abasto de agua con cinco impulsores en la ciudad.

La UNE refiere que el restablecimiento se realiza de forma gradual en la medida que lo permitan las condiciones del SEN.

De acuerdo con fuentes del sector, la salida de la unidad uno de la central termoeléctrica Felton, ubicada en el oriente del país, provocó una oscilación en los parámetros del sistema con un cambio brusco de la frecuencia, lo que causó la desconexión ocurrida a las 11:05, hora loca del martes.

Esta interrupción, la tercera en los últimos ocho días, se produce en un contexto de creciente presión económica y sanciones contra Cuba por parte de Estados Unidos.

El gobierno de Washington impide la llegada de petróleo a la isla, luego de que el presidente Donald Trump firmara en enero pasado una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a países que exporten o faciliten el suministro de combustibles.

Desde finales de 2024 el SEN ha sufrido varias desconexiones totales, en medio de los multimillonarios efectos del bloqueo de casi siete décadas que mantiene Washington contra la nación caribeña, el cual impide el acceso a los recursos necesarios para el mantenimiento y desarrollo del sector energético.

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