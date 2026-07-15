Putin felicita a escolares rusos por oro en Olimpiada de Física

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a los estudiantes de su país que tuvieron una destacada actuación en la Olimpiada Internacional de Física, según un mensaje publicado hoy en el sitio web del Kremlin.

«¡Estimados Alexandr Serguéevich, Yaroslav Andréevich, Bogdán Mariánovich, Artiom Evguénievich e Iván Andréevich! Los felicito por su brillante actuación en la Olimpiada Internacional de Física”, destaca el mensaje del mandatario al equipo nacional ruso obtuvieron medallas de oro en la 56 edición de la Olimpiada Internacional de Física para escolares, celebrada en Colombia.

Es alentador que todos los miembros del equipo ruso hayan superado dignamente una dura competencia y, en una lucha intelectual justa e intensa, hayan conquistado medallas de la máxima categoría, señaló Putin.

El jefe de Estado también expresó su especial reconocimiento a los tutores, familiares, compañeros y amigos de los participantes, «a todos quienes les ayudan a alcanzar resultados tan impresionantes».

Asimismo, destacó que este importante logro representa una recompensa merecida por el trabajo constante, la determinación, la confianza en sus conocimientos y el espíritu de superación de los jóvenes.

La 56 edición de la Olimpiada Internacional de Física se celebró este año en la ciudad colombiana de Bucaramanga y reunió a estudiantes de 91 países.

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