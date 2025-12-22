Resaltan impacto de educación cubana en el mundo

En declaraciones la víspera a la televisión nacional, la titular del sector destacó el heroísmo cotidiano de los maestros y el legado de la Campaña de Alfabetización de 1961, ideada y conducida por el líder histórico de la Revolución Fidel Castro.

Trujillo subrayó que el mayor reto del magisterio cubano hoy es “mantener esa conquista” educativa en medio de las complejas circunstancias que atraviesa el país.

“Cada día, en esa epopeya que significa ser un maestro cubano, ellos no escapan al mundo emocional de cada una de las personas que en su aula, en su escuela, y también en otras tareas sociales, construyen un paso más en la formación de la nueva generación de cubanos”, señaló.

Resaltó que la educación en Cuba, declarada desde sus inicios como responsabilidad del Estado, sigue siendo inclusiva, universal y gratuita, y ha logrado proyectar su influencia más allá de las fronteras nacionales mediante programas de cooperación que han ayudado a otros pueblos a vencer el analfabetismo con métodos inspirados en la experiencia revolucionaria de 1961.

En su mensaje a los educadores en su día, la ministra les agradecido por su labor incansable “en estas circunstancias tan difíciles en que hacen hoy su actividad pedagógica» unos exhortó a que «sigan pensando en lo extraordinario de su valor social y que nos sigan acompañando en cada desafío».

El 22 de diciembre de 1961, Cuba fue proclamada Territorio Libre de Analfabetismo, tras una campaña que movilizó a toda la nación. Aquella gesta transformó para siempre el rostro de la sociedad cubana y sentó las bases de una obra educacional que hoy sigue siendo símbolo de justicia y solidaridad.