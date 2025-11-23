Resaltan Cuba y San Petersburgo lazos históricos de cooperación

Compartir en

El Partido Comunista de Cuba (PCC) y el gobierno de la ciudad rusa de San Petersburgo destacaron este sábado las relaciones históricas de amistad y cooperación de ambos pueblos en un intercambio realizado entre representantes de ambas partes.

En el encuentro, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC), expresó que la visita de esta delegación es una oportunidad para ampliar las estrategias de cooperación con Cuba, las cuales se han manifestado en provincias como La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba.

Señaló que el desarrollo de la industria farmacéutica de manera conjunta es uno de los intereses manifestados por la mayor de las Antillas, al mismo tiempo que subrayó que desde el PCC existe la intención de fortalecer las relaciones de colaboración en diferentes sectores.

El también jefe del Órgano de Trabajo Político-Ideológico y del Partido del Consejo de Defensa Nacional, agradeció además la solidaridad del gobierno de San Petersburgo ante las afectaciones provocadas por el huracán Melissa en la región oriental, reflejo de las excelentes relaciones de amistad entre los pueblos.

Alexander Dmitrievich Beglov, gobernador de la ciudad rusa, señaló que desde su llegada a tierra cubana ha recorrido varias zonas del país y ha sostenido encuentros fructíferos que han permitido vislumbrar nuevas perspectivas de cooperación.

Dmitrievich Beglov calificó de excepcional el trabajo ejecutado en el país para enfrentar los daños de Melissa, lo que permitió que ninguna vida se perdiera.

Destacó que las acciones que se acometen en el país para recuperar la región oriental es un ejemplo de unidad y un mérito especial del pueblo cubano y al mismo tiempo es un aprendizaje para otras naciones.

Esta comitiva que realiza una visita oficial al país desde el 18 al 25 de noviembre, ha recorrido las provincias de Matanzas y Santiago de Cuba, territorio donde rindió homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y está previsto que esté presente también en la Feria Internacional de La Habana que se desarrollará del 24 al 29 de noviembre próximos.

Participaron también en las conversaciones los miembros del Comité Central del PCC, Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central, Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana, y Yanet Hernández Pérez, gobernadora de la capital, así como Victor Victorovich Koronelli, embajador ruso en Cuba, y otros miembros de la delegación visitante.

