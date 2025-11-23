Asiste delegación cubana a aniversario 50 de la independencia de Surinam

Compartir en

Paramaribo-. El ministro de Educación Superior de la República de Cuba, Walter Baluja García, arribó a esa capital al frente de la delegación cubana para participar en los actos oficiales por el 50 aniversario de la Independencia de Surinam. La visita responde a la invitación realizada por la presidenta de la República de Surinam, Excma. Sra. Jennifer Geerlings-Simmons.

La delegación cubana cumplimentará un intenso programa de trabajo, que incluye encuentros con autoridades surinameses, cubanos residentes, empresarios y representantes de otros sectores.

Se prevé la firma de un Memorándum de Entendimiento para la Colaboración Educativa y Científica entre el Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba y el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de la República de Surinam. Ello es muestra del interés de ambas partes en fortalecer los nexos bilaterales.

La delegación cubana está compuesta además por José Carlos Rodríguez Ruiz, subdirector general de la Dirección General de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores; Roberto Blanco Domínguez, encargado de negocios de la Embajada de Cuba en Surinam; y María Victoria Villavicencio Placencia, directora de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior.

