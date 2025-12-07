Reitera canciller Bruno Rodríguez política de enfrentamiento al narcotráfico

Compartir en

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, manifestó hoy que la isla desarrolla prácticas integrales de enfrentamiento al tráfico y consumo ilegal de drogas.

«Cuba mantiene una lucha activa y responsable contra el narcotráfico y el uso ilegal de narcóticos, con una estrategia de gobierno que ataca este problema de modo integral», aseguró el titular.

Por medio de un mensaje en X, Rodríguez también señaló que la nación antillana «ha suscrito diversos acuerdos bilaterales intergubernamentales, con la firme determinación de cumplirlos, junto a sus compromisos con instrumentos multilaterales».

«Estos acuerdos e instrumentos incluyen la cooperación con países de la región, entre ellos, Estados Unidos», subrayó.

«Es lamentable que ese país, principal emisor de drogas hacia el nuestro, haya decidido poner freno y obstaculizar esa cooperación y los intercambios bilaterales en la materia», declaró el jefe de la diplomacia cubana.

(Prensa Latina)

