Muere el legendario fotógrafo británico Martin Parr a los 73 años

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos

El legendario fotógrafo británico Martin Parr murió este domingo a los 73 años, anunció la fundación que lleva su nombre.

“Con gran pesar anunciamos que Martin Parr (1952-2025) falleció ayer en su hogar en Bristol. Le sobreviven su esposa Susie, su hija Ellen, su hermana Vivien y su nieto George. La familia solicita privacidad en este momento”, reza el comunicado.

“Photography is the simplest thing in the world, but it is incredibly complicated to make it really work.”

– Martin Parr (1952-2025) pic.twitter.com/Ui16Xd2wSI — Guillaume Lecointre (@guilued) December 7, 2025

La institución anunció que colaborará con la agencia internacional de fotografía Magnum Photos para preservar y compartir el legado del artista.

RIP Martin Parr. He introduced so many of us to photography. Genius. #martinparr pic.twitter.com/IHqqjNs6Yw — Gary Fawcett (@garyfawcett1) December 7, 2025

“Martin Parr, Comandante de la Orden del Imperio Británico, ha sido una figura distintiva de la cultura visual durante más de 50 años“, recuerda la organización benéfica Manx National Heritage. “Su obra, acompañada de un ingenio penetrante, arroja luz sobre la naturaleza humana; a menudo captura espontáneamente a sus sujetos sin posar, desprevenidos, sencillamente siendo ellos mismos, revelando algo de su carácter interior”, agrega.

Conocido por su afición a los colores chillones y composiciones esotéricas, estudió las peculiaridades culturales de todo el mundo y de su Reino Unido natal.

just read that Martin Parr has passed away, he was truly one of the best 📸 pic.twitter.com/Q1T5mgxqxU — MRjimjam0007 (@ITSONLYME7000) December 7, 2025

¿Cómo desarrolló su carrera?

Martin Parr nació en Epsom, condado de Surrey, Reino Unido, en 1952. Su interés por la fotografía se despertó en la infancia, alentado por su abuelo George Parr, aficionado a este medio. Entre 1970 y 1973 estudió fotografía en el Manchester Polytechnic, en la ciudad de Mánchester, donde arrancó una prolífica carrera en proyectos de documental social, en los que ya queda patente su característica mirada irónica y crítica sobre la vida cotidiana y la cultura de consumo.

En 1994, se incorporó como miembro de pleno derecho a la agencia Magnum Photos, cooperativa fotográfica internacional con sede principal en París y oficinas en Londres y Nueva York.

British photographer Martin Parr dies at 73, studio announces British photographer Martin Parr, famed for his iconic depictions of British life, has died at 73, his studio announced on Sunday.https://t.co/WFePbfGinG pic.twitter.com/63VJ41RDC0 — Michael Vine (@mpvine) December 7, 2025

En 2002, la Barbican Art Gallery, situada en el Barbican Centre de Londres, y el National Media Museum de Bradford ( Reino Unido) organizaron una gran retrospectiva que recorrió varios países europeos durante cinco años.

Fue profesor de Fotografía en la University of Wales, campus de Newport (Reino Unido), entre 2004 y 2012, y director artístico invitado de los Rencontres d’Arles, festival internacional de fotografía celebrado en Arlés (Francia), en 2004.

A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos: el Premio Erich Salomon en Alemania en 2006, el galardón Baume et Mercier en el festival PhotoEspaña, celebrado en Madrid, en 2008, así como encargos curatoriales en grandes citas como el New York Photo Festival en Nueva York en 2008, la Brighton Photo Biennial en Brighton en 2010 o la exposición ‘Strange and Familiar’ (‘Extraño y familiar’) en la Barbican Art Gallery de Londres en 2016.

En 2013, fue nombrado profesor visitante de Fotografía en la University of Ulster, con sede principal en Belfast (Reino Unido). En 2015, colaboró con el dúo Wassinklundgren en el libro ‘The Chinese Photobook’ (‘El fotolibro chino’), que recorre y analiza la historia del fotolibro en China.

Considerado una figura central de la fotografía contemporánea, Martin Parr ha publicado más de 90 libros propios y ha editado alrededor de 30 volúmenes.

Visitas: 2