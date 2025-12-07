Recuerdan aniversario de relaciones Cuba-Caricom

Compartir en

El embajador de Barbados ante la Comunidad del Caribe (Caricom), David Comissiong, destacó hoy la vigencia del acto que marcó el reinicio de las relaciones entre el Caribe y Cuba.

En un mensaje en redes digitales, Comissiong recordó que las naciones de la Caricom se preparan para celebrar este lunes 8 de diciembre lo que calificó como una de las decisiones diplomáticas más audaces en la historia de la región.

El diplomático reafirmó que la conmemoración revive el espíritu de la declaración conjunta del octubre de 1972, cuando los primeros ministros Errol Barrow (Barbados), Michael Manley (Jamaica), Eric Williams ( Trinidad y Tobago) y Forbes Burnham (Guyana), reunidos en la Conferencia de jefes de Gobierno en Chaguaramas, anunciaron al mundo su decisión soberana de establecer relaciones con Cuba.

En un acto descrito como «hablarle la verdad al poder», los cuatro Estados independientes más jóvenes del hemisferio occidental se opusieron colectivamente al aislamiento impuesto a Cuba por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Su declaración, afirmó su «derecho soberano a entablar relaciones con cualquier otro estado soberano» y su determinación de «lograr una cooperación económica significativa y integral entre todos los países del Caribe», citó Comissiong.

El embajador recordó el discurso del primer ministro Barrow en Toronto, en abril de 1973, donde expresó que la decisión «demuestra que los países en desarrollo pueden tomar la iniciativa.No podemos sentarnos en el Caribe y esperar que nuestra estrategia sea dictada por los prejuicios de personas en otros países».

Barrow enfatizó entonces el principio rector: «Hemos sido firmes desde el principio: seremos amigos de todos y satélites de ninguno».

Esa decisión pionera de 1972, tomada en los primeros años de la independencia de estos estados, no solo desafió la política hemisférica dominante de la época, sino que sentó las bases para las relaciones diplomáticas y de cooperación entre Caricom y Cuba, fortalecida con los años y basada en la colaboración en salud, educación, respuesta a desastres y la defensa conjunta de intereses en foros internacionales.

En su reflexión, Commissiong señala que la celebración de 2025 servirá no solo como festejo de la fraternidad caribeña, sino también como un momento de reflexión sobre la importancia de la unidad regional, la soberanía y la autonomía en la política exterior.

«Es un tributo a la visión de aquellos líderes fundadores cuyo coraje político abrió un camino independiente para la diplomacia caribeña», expresó y concluyó deseando los mejores votos «a todos mis hermanos y hermanas cubanos y caribeños!».

Instituido para conmemorar el establecimiento de relaciones diplomáticas el 8 de diciembre de 1972,es un símbolo de la solidaridad, cooperación y los lazos históricos y culturales entre la Comunidad del Caribe y la República de Cuba.

