Regresa el proyecto VideoTK Oasis a Cienfuegos

Este domingo 7 de julio, el proyecto VideoTK Oasis, el cual dirige Florentino Esteban Iturralde Álvarez, más conocido acá como Tino, llegará a la Casa de la Música Prado de Cienfuegos con el objetivo de regalarle nuevamente al público seguidor de la música de todos los tiempos, un espacio indispensable en esta ciudad durante los meses de verano.

El proyecto, que años atrás realizaba Tino en los Jardines de la Uneac, ahora tendrá como plaza a la Casa Prado (Calle 37, esquina a 54), y este domingo comenzará a partir de las 10:00 am y se extenderá hasta la 1:00 de la tarde. “En el programa contemplado descuella la música popular internacional que se desarrolló y cultivó en la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI. También se abarca a lo cubano, pero en menor proporción por las grandes limitaciones que existen para adquirir materiales de época y la baja calidad de los que se consiguen”, ha declarado Iturralde sobre el núcleo de su proyecto.

El espacio será presentado y conducido por Iturralde, quien no es un desconocido en el panorama cultural cienfueguero, ya que ha fungido como productor musical, guionista y conductor de series de este corte en Radio Ciudad del Mar, recuérdese “De la BBC a RCM” (1996), “Ecos de los Beatles” (1999-2000, bajo la dirección de Sergio Farray) y “Pop-Memorias” (2007-2017). Por si fuera poco, Iturralde fue el artífice y realizador de la Peña Ecos que se realizara acá entre los años 1997 y 2006, primer club perlasureño de fans del pop y el rock de los años sesenta y setenta del siglo XX.

Sobre la actividad del domingo, Tino ha adelantado en su perfil de Facebook, que VideoTK Oasis viene cargado de audiovisuales, “como una forma diferente, exclusiva, de disfrutar la música del ayer”.

Para la apertura del programa se prevé un opening con el extraordinario Louis Armstrong, cantante y trompetista estadounidense de jazz. Entre los varios segmentos que cuenta, destaca Pop Memorias, durante el cual los públicos disfrutarán de grupos españoles como Los Canarios, Picnic, Los Ángeles, Módulos, Juan y Junior, Mocedades, Fórmula V y muchos otros. Asimismo, el rock volverá a ser un protagonista con puestas de Jimmi Hendrix (USA), Los Gatos (de Argentina), AC/DC (Australia) o Three Souls in my Mind (de México).

El espectáculo también contemplará el Karaoke Oasis, dos espacios dedicados al humor cubano y un cierre bailable que Tino Iturralde ha sabido concebir a partir de atractivas propuestas.

Según el director del proyecto, los audiovisuales son en su mayoría presentaciones en vivo de los artistas seleccionados. Esta decisión responde al objetivo de reducir el predominio de la imagen sobre la música, presente en los videos clips, “que también difundo, pero en pequeñas dosis (…). Estructuro los guiones en consonancia con los intereses (recreativos y culturales) de los empleadores, con un porcentaje elevado de materiales realizados entre las décadas 1950 y hasta 1990”.

El programa del domingo anhela básicamente la asistencia de un público mayoritariamente adulto, pero el gran deseo de Tino es que se sume también la juventud interesada en la historia de la música, y así conozca las raíces de los géneros diversos, estilos y tendencias musicales del presente.

