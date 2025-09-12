Reciben en Cienfuegos a los campeones de Futsal

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 30 segundos

El muelle Real de Cienfuegos y la conocida instalación gastronómica La Piña Colada resultaron espacios ideales para recibir y celebrar junto al equipo local su coronación recientemente como campeón nacional de la Liga Nacional de Futsal.

Las máximas autoridades del Inder, familiares de los deportistas y el pueblo en general se congregaron allí para festejar junto a los mejores de Cuba y sus entrenadores, luego de varias fases competitivas, resumen de una labor sostenida de preparación cuyo colofón resultó en el título nacional ante el elenco de Santiago de Cuba.

Daniel Hernández Calderón, director técnico de los Marineros, no solo los condujo hacia la victoria del campeonato, sino que también resultó electo el mejor entrenador de la justa. En su intervención allí Hernández Calderón agradeció al colectivo técnico por el acompañamiento y que estuvo integrado por el entrenador auxiliar Miguel González, el preparador físico Dasiel Calderón Gutiérrez y el entrenador de porteros Ever Paredes Jiménez.

En sus palabras de reconocimiento mencionó a los atletas de Matanzas (2) y Villa Clara (1) que participaron como refuerzos, así como a la Universidad de Ciencias Médicas y al Centro Provincial de Medicina Deportiva, instituciones sin las cuales no habría sido posible tal resultado deportivo.

Hubo elegios igualmente para los directivos del fútbol en Cienfuegos, así como las instituciones involucradas de las dos fases disputadas en casa, por la organización y el apoyo en función de que el Campeonato Nacional de Futsal se desarrollara satisfactoriamente.

Otro cienfueguero, Frank Daniel Oramas, integró el cuadro de honor del torneo al recibir el galardón como mejor jugador.

Las Tunas a Cienfuegos

Momento antes del acto oficial de recibimiento a los campeones en casa tuvo lugar la entrega de una donación del profesor Ramón González Pupo, de Las Tunas, quien comparte este tipo de acciones con el gremio de arbitraje del país. Esta vez cedió seis uniformes destinados para los árbitros, silbatos y banderas de los asistentes, manufacturadas por él. Allí mismo se entregó el módulo oficial para los participantes en el Curso Élite de futsal desarrollado recientemente en La Habana.

Cienfuegos cuenta con un número importante de profesionales que imparten justicia en el fútbol sala y el once, lo cual corrobora que el territorio es tierra fértil para el desarrollo del balompié.

El desarrollo del fútbol en Cienfuegos está marcado por logros significativos en campeonatos nacionales del fútbol once y ahora, medallistas de oro del futsal, corrobora la posibilidad de “llegar al primer puesto” por los resultados deportivos y todos los demás aspectos que mide la Asociación Nacional de Fútbol, según el vaticinio de Liosbel Lara, comisionado provincial del deporte, quien defiende la postura de “soñar en grande”.

Visitas: 2