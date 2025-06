Fútbol de Cienfuegos: “Aún soñamos en grande”

Compartir en

Hasta el sexto mes del año el fútbol cienfueguero ha tenido un accionar de excelencia. Los equipos escolares y juveniles en ambos sexos clasificaron para las finales de sus categorías, en tanto los Marineros avanzaron entre los seis mejores al torneo Clausura.

Liosbel Lara Arias es el comisionado provincial de la disciplina en el centro sur de Cuba, sobre estos resultados y otros temas dialogó con 5 de Septiembre.

“Sí, este año nos propusimos desde un principio clasificar en todas las categorías y ya se cumplió. Era el objetivo primordial del fútbol cienfueguero para continuar entre las mejores provincias del país”.

“Las categorías escolares clasificaron de forma directa, es decir, el sub 15 masculino y sub 15 femenino y los juveniles tuvieron opciones. El masculino fue el último en obtener la clasificación directa entre los seis primeros y el juvenil femenino también entró por clasificación directa. Y la primera categoría aún cuando cayeron ante Villa Clara en su último partido de la etapa clasificatoria del torneo Apertura, el sistema de desempate en su cuarto acápite nos dio la clasificación al Clausura”.

¿Enrevesada la clasificación de los marineros?

“No tanto, nosotros estuvimos casi todo el tiempo en el primer lugar del grupo B, lo que sucedió fue que Villa Clara llegó a esa última fecha sólo a tres unidades de nosotros y al vencernos, quedamos empatados con 22 puntos: primer acápite del reglamento. El segundo eran los partidos entre ambos, donde los dos alcanzaron una victoria, dos empates y perdieron un choque, el tercer punto fueron los goles anotados entre nosotros y ahí tuvimos nueve cada uno, y por último, el cuarto orden era el de goles marcados a todos sus rivales de la llave y ahí Cienfuegos sacaba diferencia”.

“Ahora resta esperar por los encuentros pendientes para ver quien discute el título del Apertura ante Guantánamo que ya está sembrado por el oriente. Si la Habana alcanza un triunfo, iría hasta tierras guatanameras para buscar la corona, de caer nos correspondería a nosotros”.

De regreso a las categorías inferiores el directivo enfatizó en cual de los conjuntos es el claro favorito a medallas.

“Primero quiero recordar que el pasado año en los Juegos Escolares Nacionales el Sub 15 femenino fue el subcampeón y el masculino discutió la medalla de bronce. En el caso del juvenil femenino también discutió el bronce y el masculino no pudo acceder, aunque este año puede dar sorpresas, porque a pesar de ser una generación que no ha estado en finales tiene un buen grupo y algunos de los atletas estuvieron en finales escolares. Pero si tengo que seleccionar a uno para estar entre los medallistas, por su historial el pasado año y lo que hicieron en esta temporada en la clasificatoria, sin dudas es el Sub 15 femenino”.

En cuanto al fútbol sala, otra modalidad con resultados en Cienfuegos, ¿qué han estado haciendo en los últimos meses?

“El fútbol sala de manera informal se dice que debe empezar en agosto, pero oficialmente no tengo ningún dato todavía, sí se está preparando nuestro equipo precisamente para ese torneo nacional, de hecho recientemente participaron en el Torneo Máster 8 donde alcanzaron el primer lugar.

“Sería muy beneficioso para los atletas y entrenadores la realización del evento, además para el fútbol de Cienfuegos porque es otra selección con posibilidades de obtener buenos dividendos, que suman al resultado de la provincia de manera global, como expliqué anteriormente.

“Tenemos la condición de segundo lugar nacional no sólo por los resultados deportivos, también por todos los demás aspectos que mide la Asociación Nacional de Fútbol, y con lo visto hasta ahora podemos pensar en llegar al primer puesto, aún soñamos en grande”.

