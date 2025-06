Néstor del Prado Arza, pasión por las matemáticas y el pensamiento creativo

Compartir en

Coincidí con “el profe” en la Termoeléctrica cienfueguera, justo cuando promovía un intercambio acerca de cómo gestionar los riesgos en un mantenimiento industrial.

Así que, una vez concluida la acción, accedió amablemente al diálogo alrededor de su pasión por las matemáticas, el por qué acudir a Cienfuegos, a la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes y compartir saberes con sus técnicos, especialistas y trabajadores.

Me comenta que, aunque, por varias razones, está bastante renuente a alejarse de su casa no podía decir que no a la invitación que le hicieran la primera vez para venir a la “Termo” nuestra. Y es que Cienfuegos lo devuelve a la juventud cuando, al ser ganador de un concurso nacional de monitores de Matemáticas visitó la ciudad. Luego al calor de la zafra de los 10 millones y siendo dirigente juvenil en la Universidad de La Habana, llegó —junto a otros compañeros— a Aguada de Pasajeros para el corte de caña.

Pero existe otra razón por la cual, Néstor del Prado Arza, sí, él mismo que comparte acertijos y nos pone a pensar en Cubadebate, siente afectos por la Perla del Sur. “Me emocionó mucho saber, unos años atrás, que a la Universidad de Cienfuegos la habían nombrado Carlos Rafael Rodríguez, uno de mis maestros. Tengo muchas anécdotas con él, lo considero mi segundo padre, los intercambios fueron muy cercanos”.

Enseñar a “pescar”

El profe Néstor, no gusta de dictar recetas; no impone su visión; sencillamente, “enseña a pescar” como suele decir cuando de incentivar el movimiento de neuronas se trata. Y con esos preceptos compartió sus saberes, esta vez con una conferencia y dos talleres, en uno de los cuales hubo representación de la Universidad. “Soy un fiel convencido de la alianza universidad – empresa es importantísima, que producción y docencia es algo que tiene que andar en armonía y no siempre sucede de esa manera; por eso es vital que exista una verdadera unión, que exista un diálogo y no un desencuentro”, afirma.

¿Cómo ha visto usted la recepción de esas ideas? ¿Qué opinión le merece un enclave económico tan importante como la Termoeléctrica de Cienfuegos?

“Estoy convencido de que estoy ante un colectivo de experiencia, que sabe lo que tiene que hacer, pero que además de conocimiento tiene valores; porque el que mucho sabe pero no tiene valores, la dignidad, de saber escuchar al otro, de respeto por el criterio diferente, no prosperan; entonces reafirmo que son una institución con mucha importancia y he captado un ambiente de preocupación, porque hay cosas que se van por encima de los conocimientos, de los valores del colectivo, entre ellas los recursos financieros y los recursos materiales; pero no he encontrado una posición derrotista sino una posición optimista, pero un optimismo con fundamento”.

