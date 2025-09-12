Aboga Cienfuegos por la salud integral de los y las adolescentes

Compartir en

La provincia de Cienfuegos desarrolla numerosas acciones en pos de la salud integral de los y las adolescentes, con un impacto reconocido a nivel nacional. Una de ellas es la campaña Decide tu juego, liderada por la Red de Jóvenes por la Vida y Pro Salud, que desde diciembre de 2024 despliega en el territorio centro-sureño importantes iniciativas en virtud del bienestar de este grupo poblacional, cuya protección constituye un asunto prioritario en Cuba.

De acuerdo con Yanisuleydi Tamayo Díaz, coordinadora provincial de la Red, esta campaña busca un cambio en la comunicación y la visibilidad para fortalecer las capacidades de los y las adolescentes ante la toma de decisiones que van a incidir en su salud integral, concientizar sobre las principales infecciones de transmisión sexual (ITS) que los afecta, distinguir riesgos y consecuencias del embarazo en esta etapa, así como incentivar actitudes y comportamientos saludables encaminados a la construcción de un proyecto de vida sano, pleno y exitoso.

Como parte de la campaña, este 11 de septiembre tuvo lugar la presentación de la tercera edición de Diario de un adolescente, un volumen que, como un gran amigo, invita a leer, reflexionar y llenar sus páginas con los secretos, los sueños y las metas de cada uno de sus portadores. El libro se secciona por meses y entre las particularidades de esta nueva versión está que cada uno va encabezado por una frase de una personalidad reconocida. Además, contiene retos y un marco para llenar con una foto o dibujo sobre el tema abordado en ese período.

El cuaderno recoge asuntos concernientes a la familia, las metas, la amistad, el pensamiento positivo, el empoderamiento, los cambios en la adolescencia, el autocuidado, la solidaridad, las oportunidades, entre otros, así como historias de adolescentes.

En el contexto de ese lanzamiento, la educadora para la salud Tatiana Soto Hernández disertó sobre las peculiaridades de la Red Jóvenes por la Vida y su accionar en el territorio. Según informó, tiene como objetivo fomentar la cultura de autocuidado y autorresponsabilidad en adolescentes y jóvenes. En tal sentido, un aspecto a subrayar es la alta incidencia en la Perla del Sur del embarazo y las ITS en estas edades.

Entre las líneas estratégicas figuran el desarrollo de capacidades en los jóvenes, además de la comunicación, la promoción y las intervenciones en comunidades, familias y escuelas. Busca también el desarrollo de entornos favorables para fomentar el empoderamiento, el liderazgo y la resiliencia.

Cienfuegos cuenta con 374 promotores activos, entre quienes sobresale el Conjunto de danzas Lembranza y su Team Vigor, una iniciativa acogida por la compañía con su proyecto Arcayía, dedicado al trabajo comunitario y al abordaje de las problemáticas sociales.

Potenciar en los y las adolescentes el enfoque en sus proyectos de vida para evitar así conductas y comportamientos perjudiciales a su salud y pleno desarrollo figura entre los objetivos de la Red. Esta constituye un eslabón más en la cadena de acciones desplegadas en la provincia, como en todo el país, a favor de ese segmento de la población.

