Recibe Díaz-Canel a ministro del Interior de Rusia

Díaz-Canel manifestó que el fraternal encuentro tiene «una enorme significación por el momento en que se hace», refirió una reseña del intercambio publicada en la página de la Presidencia de la República.

«Muchas gracias por estar en Cuba», expresó el jefe de Estado al saludar a Kolokoltsev en el salón de reuniones del Palacio de la Revolución, en el cual sostuvieron conversaciones.

Por su parte, apunta el texto, «el alto militar de la Federación de Rusia le expresó al mandatario su satisfacción por estar nuevamente en la isla, donde tiene amigos entrañables».

«Esta visita es una expresión más de toda la sensibilidad de la Federación de Rusia, del partido, del gobierno, de las instituciones armadas y de usted. Hay sensibilidad, comprensión de nuestra situación, y disposición a la ayuda y la cooperación», expresó el mandatario cubano.

Asimismo, «subrayó la relevancia de la estancia del ministro del Interior ruso y sus compañeros para intercambiar sobre la compleja situación mundial, en el área de América Latina y el Caribe y en particular de Cuba».

También recordó que en la anterior visita de Kolokoltsev, en noviembre de 2023, nuestro país enfrentaba el recrudecimiento del bloqueo, una amplia campaña de intoxicación mediática y los impactos por su inclusión en la espuria lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo.

«Todo eso ahora se mantiene, pero con mayor complejidad y una situación muy impactada por los sucesos del 3 de enero», señaló.

En el encuentro participó el General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior, y el General de Brigada Jesús Burón Tabit, viceministro, entre otros jefes del Ministerio del Interior.

Por la parte rusa asistió Víctor Koronelli, embajador de Rusia en Cuba, y el General Mayor de Servicios Internos, Alexandr A. Nikolaev, jefe de Secretaría del Ministro, entre otros altos oficiales de la institución.