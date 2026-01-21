Cuba inaugura su stand de Fitur en IFEMA Madrid

La ceremonia de apertura contó con las palabras del ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda , acompañado del embajador de la isla caribeña en España, Marcelino Medina.

Al dar la bienvenida a los asistentes a Fitur, este año con acento especial en México, País Socio Invitado, García Granda resaltó la hospitalidad, patrimonio, seguridad y un amplio espectro cultural que ofrece la mayor de las Antillas.

En esa línea, ponderó la presencia en el stand cubano de Mijain López, leyenda viva del deporte cubano, quien aprovechó la oportunidad para encomiar las bondades de los destinos de la Isla y su potencial en todos los ámbitos de la cultura, incluido el deporte.

Asimismo, ofreció sus condolencias a España debido al terrible accidente ferroviario del sábado en la noche en Adamuz (Córdoba), donde perdieron la vida 42 personas y todavía hay un número de más de 40 personas desaparecidas, además de decenas de heridos.

Mijaín López es una de las figuras invitadas por Cuba a Fitur, lo mismo que Isaac Delgado y su orquesta, que amenizará en Fitur durante sábado y domingo, las jornadas finales del evento consagradas al público, así como en la Noche Cubana de este jueves en el hotel Meliá Castilla de Madrid.

Cuba lanzará bajo la sombrilla de Fitur las novedades de sus destinos más cotizados este año, con la zona oriental, centro y occidente de la Isla, al igual que eventos como el Festival Varadero-Josone

Fitur arrancó este miércoles con el aliciente para España de registrar 97 millones de visitantes e ingresos por encima de los 134 mil millones de euros durante 2025, lo cual se suma al protagonismo de México, que recibió a cerca de 48 millones de viajeros.