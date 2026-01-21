Dialoga Raúl Castro con Ministro del Interior de Rusia

Según una nota oficial a la que accedió Prensa Latina, Raúl recibió al ministro la tarde de este martes y durante el encuentro intercambiaron acerca de las excelentes relaciones entre las dos naciones.

Ambos, también, manifestaron la voluntad de trabajar con el propósito de fortalecer esos vínculos.

«En este contexto, el General de Ejército Raúl Castro trasladó afectuosos saludos al presidente de Rusia, Vladimir Putin», añade la notificación.

Participaron además del distinguido visitante, Víctor Koronelli, embajador de Rusia en Cuba y otros miembros de la delegación que lo acompañan.

Por la parte cubana estuvieron presentes el ministro del Interior, General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, y otros jefes del citado organismo.

Kolokoltsev inició esta misma jornada una visita oficial a Cuba, donde tiene programados encuentros con otras autoridades locales y la participación en actividades conmemorativas vinculadas a la historia del país antillano.

Nacido el 11 de mayo de 1961 en la región de Penza, Kolokoltsev comenzó su carrera en 1982 en el Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, en el departamento encargado de la protección de misiones diplomáticas extranjeras acreditadas en Moscú.

Desde mayo de 2012 es el ministro del Interior de la Federación de Rusia, posición que mantiene hasta la actualidad, con rango de General de la Policía.

El Ministerio del Interior de Rusia es responsable de la política estatal en materia de seguridad interna, orden público y lucha contra la delincuencia. Kolokoltsev coordina las fuerzas policiales en todo el país y supervisa la aplicación de la ley en la Federación de Rusia.

Su visita refuerza los vínculos de cooperación entre ambos países en materia de seguridad y orden público, y se inscribe en el marco de las relaciones históricas entre Cuba y Rusia.