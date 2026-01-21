Miles de venezolanos exigen la liberación del presidente Maduro y Cilia Flores

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 10 segundos

Miles de venezolanos se congregaron este martes en la Plaza Bolívar de Caracas para participar en una jornada de solidaridad con el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, a 19 días de su secuestro en la residencia de Miraflores por parte de fuerzas militares estadounidenses.

LEA TAMBIÉN:

Fiscal de Venezuela denuncia a EE.UU. por destruir el Derecho Internacional con agresión militar

Durante el acto, los asistentes escribieron mensajes de aliento que fueron depositados en una urna transparente decorada con los colores de la bandera venezolana y la frase: “Los queremos de vuelta”.

Una de las participantes expresó: “El pueblo venezolano se ha abocado a las calles en todos los territorios, rechazando la brutal manera en que se llevaron al presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, pero estamos seguros que el pueblo movilizado se expresa en las plazas para exigir el retorno de ellos”.

La juventud venezolana también estuvo presente, reafirmando su compromiso con la defensa de la soberanía nacional frente al injerencismo extranjero. Desde la estatua del Padre de la Patria, los jóvenes destacaron que el presidente Maduro y Cilia Flores representan un ejemplo de resistencia y unidad para las nuevas generaciones.

Los organizadores señalaron que esta jornada de recolección de cartas no solo constituye un acto de apoyo, sino también un gesto de unidad nacional, donde la ciudadanía se manifiesta como un solo cuerpo para fortalecer el vínculo con sus líderes legítimos.

En días recientes, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, agradeció a los movimientos sociales por su respaldo constante en las calles y por exigir la liberación del mandatario Maduro y de la diputada Cilia Flores.

La causa venezolana ha recibido apoyo internacional. Países como Brasil, Rusia, China, Colombia y varias naciones europeas se han pronunciado contra lo que califican como una actuación ilegal de Estados Unidos en el ámbito internacional.

El evento en la Plaza Bolívar se consolidó como un símbolo de resistencia y como un llamado a la comunidad internacional para exigir respeto a la soberanía de Venezuela y la liberación inmediata de sus dirigentes.

Visitas: 1