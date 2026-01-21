Fiscal General de Venezuela Saab condena el secuestro del Presidente Maduro y denuncia «violación a su inmunidad»

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 5 segundos

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, condenó este martes el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama, Cilia Flores, denunciando la «violación a su inmunidad», que tuvo el objetivo de desestabilizar la soberanía y la gobernabilidad del país.

El alto funcionario enfatizó que los estatutos de la Corte Internacional de Justicia establecen la inmunidad personal absoluta de los jefes de Estado.

LEA TAMBIÉN:

En imágenes: Venezuela exige libertad de Maduro y Cilia Flores a 15 días del secuestro

Asimismo, el Fiscal General denunció la agresión del pasado 3 de enero contra la nación, calificándolo como una «acción de guerra» que resultó en «100 a 120 personas asesinadas», incluyendo personal militar. Este tipo de agresión tecnológica, que violó la soberanía del país, y lo comparó con el «bombardeo» utilizado en Panamá, donde perdieron la vida «unas 300 personas» y se procedió al secuestro de su líder.

Saab condenó las «medidas de bloqueo, las sanciones coercitivas, ilegales», solicitadas por la extrema derecha, resaltó que estas acciones, junto con la fabricación del «Cartel de los Soles» son una «coartada falsa, una operación de falsa bandera».

Son una «creación de la CIA y de la DEA» durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1990-1993), utilizadas para «picar» la institucionalidad venezolana. enfatizó en Fiscal General.

El fiscal subrayó que estas acciones no solo constituyen un «crimen de agresión» en violación del artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, sino que también contravienen el artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza.

La ONU reconoce a Venezuela como «uno de los países que mayor combate ha hecho contra el narcotráfico», agregó.

Finalmente, el Fiscal General Tarek William Saab denunció que ONGs nacionales e internacionales emiten comunicados justificando narrativas que propiciado estas agresiones, evidenciando la necesidad de un «alto al fuego» y de que el derecho internacional se reafirme como una «letra viva».

Visitas: 6