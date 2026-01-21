Marcha de las antorchas y desfile pioneril martiano en tributo al Apóstol

Compartir en

El primero de estos momentos iniciará el martes 27 a las 8 y 30 de la noche, y el otro, el miércoles 28, a las 7 y 30 de la mañana, con escenario de comienzo en ambos casos en calle 37, entre 58 y 60.

La Marcha de las Antorchas, celebrada cada 27 de enero, es una conmemoración de sumo relieve para nuestro pueblo cubano. Esta tradición, que rinde homenaje al Apóstol de la independencia, José Martí, simboliza la luz de la libertad y el deseo de un futuro próspero para la nación.

Se remonta a 1953, cuando un grupo de revolucionarios, liderados por jóvenes de la Universidad de La Habana, decidió rendir homenaje a José Martí en la noche de su natalicio. Esta Marcha es emblemática del proceso revolucionario cubano y refleja los valores de la independencia, la soberanía y el amor por la Patria.

El acto comienza al caer la noche, cuando los participantes encienden sus antorchas y recorren las calles en un espectáculo de luz y unidad. Dicho evento no solo celebra la vida de Martí, además recuerda la lucha constante del pueblo cubano por alcanzar sus ideales de justicia y dignidad.

De acuerdo con lo informado al Periódico 5 de Septiembre por Yusimí Yulls Quintana, funcionaria del Departamento Ideológico del Comité Provincial del Partido, en la ciudad de Cienfuegos la Marcha comenzará el martes 27 a las 8 y 30 de la noche, desde frente a la sede del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas (calle 37, entre 58 y 60).

Los participantes atravesarán el Prado, hasta la calle La Mar, para llegar al parque juvenil situado frente a la Aduana. Allí tendrá efecto un sencillo acto, en el cual hará uso de la palabra el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de las Ciencias Médicas Raúl Dorticós Torrado.

Yulls Quintaña también informó que, una fecha adelante, el miércoles 28 de enero (fecha del nacimiento del autor de los Versos Sencillos, en 1853) acontecerá el tradicional desfile pioneril martiano, con arranque en la misma dirección (calle 37, entre 58 y 60), por el Prado, hasta alcanzar la calle San Carlos y llegar al parque con la estatua del Héroe Nacional, adalid de nuestra independencia y del pensamiento antimperialista cubano.

Cada año, esta es una de las actividades centrales para recordar y enaltecer a José Julián Martí Pérez, pues está protagonizada por niños y niñas de todas las edades, con fotos, pancartas, versos, frases martianas y canciones que celebran la figura del Héroe Nacional.

Este evento, que tiene lugar cada 28 de enero, resalta el amor y el respeto de las nuevas generaciones hacia el más universal de los cubanos, al reunir a cientos de niños, jóvenes, maestros y familias en una mañana llena de patriotismo, cultura y entusiasmo.

