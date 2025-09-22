Putin: Último tratado sobre armas estratégicas con EE.UU. vence, pero lo observaremos por un año

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 24 segundos

El presidente ruso señaló que Moscú seguirá adhiriéndose al Tratado de Reducción de Armas Estratégicas “si Estados Unidos actúa de manera similar”

Rusia está dispuesta a seguir adhiriéndose al Tratado de Reducción de Armas Estratégicas durante un año más tras su expiración el 5 de febrero de 2026, si Estados Unidos toma medidas similares, declaró el lunes el presidente ruso, Vladímir Putin.

“Rusia está dispuesta a seguir respetando las restricciones cuantitativas centrales previstas en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas durante un año después del 5 de febrero de 2026″, dijo el mandatario durante una reunión del Consejo de Seguridad del país.

Sin embargo, el líder ruso aseveró que “esta medida solo será viable si Estados Unidos actúa de manera similar y no toma medidas que socaven o violen el equilibrio existente de potenciales disuasorios”.

El jefe del Estado ruso recordó que, desde hace casi 15 años, este acuerdo sigue desempeñando un papel positivo importante en el mantenimiento del equilibrio de poder y la certidumbre en el ámbito de las armas ofensivas estratégicas. “Un rechazo total del legado de este acuerdo sería, desde muchos puntos de vista, una medida equivocada y miope, que, en nuestra opinión, también tendría un impacto negativo en la garantía de los objetivos del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares”, explicó Putin.

Para evitar una nueva carrera armamentista estratégica es necesario garantizar un nivel aceptable de previsibilidad y moderación, indicó. Además, Putin ordenó a las agencias rusas pertinentes que presten especial atención al seguimiento de los planes para ampliar los componentes estratégicos del sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos.

Asimismo, recordó que Rusia es capaz de responder a cualquier posible amenaza con medidas técnico-militares, no solo con palabras. No obstante, señaló, Moscú siempre prefiere una solución política y diplomática a los problemas.

El pacto fue firmado por Rusia y EE.UU. el 8 de abril de 2010 y fue prorrogado sin condiciones previas por cinco años en febrero de 2021. En virtud del acuerdo, las partes se comprometían a reducir sus fuerzas nucleares hasta 700 portadores, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzadores.

Sin embargo, Moscú suspendió en febrero de 2023 su participación en el pacto, debido a que Washington “destruyó la base legal en materia de control de armas y seguridad” al poner a actuar la infraestructura militar de la OTAN en contra de Rusia.

Al mismo tiempo, Rusia siempre ha declarado que tiene la intención de cumplir con las restricciones previstas dentro del plazo de vigencia del acuerdo.

Visitas: 4