Comienza la VIII Exposición Cultural Internacional de la Ruta de la Seda (Dunhuang)

Más de 1.200 representantes de 97 países y ocho organizaciones internacionales se reunieron en la VIII Exposición Cultural Internacional de la Ruta de la Seda (Dunhuang), que comenzó el domingo en Dunhuang, un centro clave de la antigua Ruta de la Seda en el noroeste de China.

Invitados visitan el pabellón de Tailandia, el invitado de honor en la VIII Exposición Cultural Internacional de la Ruta de la Seda (Dunhuang), en Dunhuang, en la provincia de Gansu, en el noroeste de China, el 21 de septiembre de 2025. (Xinhua/Lang Bingbing)
Imagen del 21 de septiembre de 2025 de la vista exterior de la sede de la VIII Exposición Cultural Internacional de la Ruta de la Seda (Dunhuang), en Dunhuang, en la provincia de Gansu, en el noroeste de China. (Xinhua/Lang Bingbing)
Imagen del 21 de septiembre de 2025 del lema de la VIII Exposición Cultural Internacional de la Ruta de la Seda (Dunhuang), en Dunhuang, en la provincia de Gansu, en el noroeste de China. (Xinhua/Lang Bingbing)
Invitados visitan la VIII Exposición Cultural Internacional de la Ruta de la Seda (Dunhuang), en Dunhuang, en la provincia de Gansu, en el noroeste de China, (Xinhua/Lang Bingbing)

 

