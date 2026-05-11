China confirma visita de Trump enfocada en estabilizar nexos

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La cancillería china confirmó hoy de forma oficial la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, del 13 al 15 próximos a este país asiático.

Aunque la Casa Blanca ya había adelantado la fecha, Beijing seguía sin confirmar la agenda en un movimiento cauteloso en medio de un entorno internacional turbulento y complejo, principalmente porque ya una vez Washington pospuso esta visita prevista inicialmente para abril pasado.

Sobre la mesa de diálogo están temas como la estabilización de las relaciones bilaterales, la tregua comercial, los aumentos de aranceles y los criterios de cada uno sobre la politización de la economía.

Pero también destacan temas como Taiwán, considerada por Beijing como el mayor factor de riesgo en los nexos bilaterales, la situación en Medio Oriente y la guerra contra Irán.

Asimismo numerosos expertos prevén que cuestiones relacionadas con América Latina y el Caribe estén presentes, teniendo en cuenta la política agresiva de Estados Unidos en esa región.

Washington está enfocado en «eliminar» la supuesta amenaza que representa la presencia de China para su seguridad nacional.

Esta será la primera visita al gigante asiático de un presidente estadounidense en casi nueve años y llega en un momento de crecientes tensiones entre ambos países.

La agenda coincide con el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, que aumenta los costes energéticos y afecta a la economía global.

De acuerdo con la Casa Blanca, Trump asistirá a una ceremonia de bienvenida y a una reunión bilateral con el presidente Xi Jinping el jueves, seguida de una visita al Templo del Cielo y un banquete de Estado.

Según la fuente, ambos líderes se reunirán de nuevo el viernes para un almuerzo de trabajo y añadió que Washington planeaba recibir a Xi para una visita recíproca a finales de 2026.

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