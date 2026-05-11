El Barça vence al Madrid en el Camp Nou y se proclama campeón de LaLiga

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El Barcelona se proclamó campeón de Liga por segundo año consecutivo tras vencer al Real Madrid por 2-0 en el Spotify Camp Nou. Con el empate como resultado suficiente para asegurar el título, el conjunto azulgrana gestionó el partido sin necesidad de ampliar la ventaja, después de los dos goles logrados en la primera mitad, obra de Rashford y Ferran.

Este es el cuarto título que celebra el equipo dirigido por Hansi Flick, que había ganado previamente dos finales de la Supercopa y una de Copa del Rey, todas ellas frente al Real Madrid.

La afición del Camp Nou volcó su apoyo al técnico y a un equipo que logró por fin ganar una final de Liga, la única que les faltaba.

El encuentro dejó ver a un Real Madrid en clara descomposición, sin capacidad para inquietar al portero Joan Garcia. El Barcelona, por su parte, mostró un juego serio y efectivo.

Sin Lamine Yamal sobre el césped, Rashford fue el elegido por Flick para ocupar la derecha, mientras que Fermín actuó por la izquierda. Rashford abrió el marcador en el minuto 9 con un gol de falta directa desde la derecha del ataque, cerca del vértice del área, logrando un disparo con parábola hacia la escuadra opuesta. En el minuto 18, Dani Olmo asistió de tacón a Ferran, quien controló, se preparó y superó a Courtois para establecer el 2-0.

En la primera mitad, el Madrid intentó reaccionar con una serie de córners y con Brahim como jugador más activo, pero sin éxito. En el tramo final del partido, el Barcelona, acusando el esfuerzo de una temporada dura y de un primer tiempo de alta intensidad, gestionó la ventaja a través de la posesión con Pedri como referente.

Courtois evitó el tercer gol en disparos de Fermín y Ferran. El Madrid, con más voluntad que recursos, creó dos acciones a la espalda de la defensa: una mediante Gonzalo, que remató defectuosamente, y otra de Bellingham, que Cubarsí frustró in extremis.

Además, se anuló un gol a Bellingham por fuera de juego claro a la salida de un córner. Vinicius no encontró la forma de desbordar.

En las gradas se vivió una fiesta mientras el Barcelona no profundizó en su ventaja, en parte gracias a las intervenciones de Courtois, que envió a córner un remate de Lewandowski tras un pase de Raphinha, en una jugada en la que Fermín esperaba solo para rematar.

Pese al cansancio y a un juego más espeso en el tramo final, el Barcelona no pasó apuros. El partido concluyó con acciones lamentables de Asensio y Trent en el Madrid, y con la celebración del título por parte del Barcelona.

Esta temporada, los campeones de la Liga española son el Barcelona, la Real Sociedad y, posiblemente, el Rayo Vallecano.

Resumen en datos del partido:

Goles: Rashford (9′), Ferran (18′)

Árbitro: Hernández Hernández (Comité Canario). Tarjetas a Camavinga (40′), Asensio (52′), Olmo (52′), Bellingham (55′), Trent (81′), Raphinha (81′)

Espectadores: 62.213 en el Spotify Camp Nou

Alineaciones :

FC Barcelona: Joan Garcia (3); Eric (3), Cubarsí (3), Gerard Martín (3), Cancelo (3); Pedri (3), Gavi (3), Bernal (2, m.76), Olmo (3) (De Jong, m.64); Rashford (3) (Raphinha, 2, m.64), Ferran (3) (Lewandowski, 2, m.76), Fermín (3) (Balde, m.87)

Real Madrid: Courtois (3); Trent (1), Rüdiger (1), Asensio (1), Fran García (2); Brahim (2) (Mastantuono, 1, m.79), Tchouameni (1), Camavinga (1) (Thiago, m.70), Bellingham (1); Gonzalo (1) (Palacios, m.79), Vinicius (1)

(Con información de Mundo Deportivo)

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