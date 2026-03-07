Putin ofrece condolencias a Irán y exige el “cese inmediato” de hostilidades en Medio

Compartir en

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, conversó la víspera por teléfono con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y pidió el fin inmediato de las hostilidades en Medio Oriente, informó el Kremlin.

Durante la conversación, Putin ofreció sus condolencias por la muerte del líder iraní supremo, el ayatolá Ali Khamenei, miembros de su familia, representantes de la dirigencia militar y política del país, así como de numerosas víctimas civiles como resultado de la agresión armada de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Putin reiteró la posición de principios de Rusia en el sentido de que las hostilidades deben cesar inmediatamente y de que el uso de la fuerza para resolver problemas en Irán y Medio Oriente debe abandonarse. También exhortó a un pronto regreso a los esfuerzos políticos y diplomáticos para resolver el conflicto, indicó el Kremlin.

Putin señaló además que ha estado en contacto constante con los líderes de los países del Consejo de Cooperación del Golfo con respecto a la situación.

Por su parte, Pezeshkian dio las gracias a Rusia por su solidaridad con el pueblo iraní en la defensa de la soberanía e independencia de su país e informó en detalle al presidente ruso sobre los acontecimientos relacionados con la fase actual del conflicto.

Las dos partes acordaron continuar con los contactos a través de diversos canales, dijo el Kremlin.

