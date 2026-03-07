Condenan en Panamá Cumbre de Donald Trump y llaman a la paz

Compartir en

El Frente Nacional en Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) de Panamá condenó hoy la cumbre “Escudo de las Américas”, convocada para este sábado en Miami por el presidente estadounidense Donald Trump.

En conferencia de Prensa, el coordinador de ese colectivo, Jorge Guzmán, rechazó la presencia y postura sumisa en esa cita del mandatario istmeño José Raúl Mulino, uno de los aliados y que se pliega a los intereses del pedófilo y asesino de la Casa Blanca, según catalogó.

“Panamá es un pueblo que ama la paz, pero con soberanía y justicia social”, remarcó Guzmán, quien además alertó que el Gobierno local está arrastrando a la población a una guerra y realmente convertir a sus pobladores en escudos humanos de una conflagración bélica.

«Primero fue Venezuela y luego Irán», señaló el vocero al referirse a los más reciente ataques de Washington, desconociendo leyes internacionales y cuyo único fin es apoderarse de los recursos naturales, sobre todo los minerales y el petróleo, de esos países y sus respectivas regiones.

Al respecto, Guzmán denunció que el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, en días recientes en el norteño país, convocado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, también firmó junto a otros aliados un memorando de supuesta cooperación contra el crimen organizado, pero que pone a los pueblos como blancos en futuros enfrentamientos militares a nivel global.

También recordó que desde que Trump asumió el poder en enero de 2025 amenazó con retomar el control del Canal de Panamá, mientras las autoridades locales, el Ejecutivo, cancillería y la Asamblea Nacional (parlamento) hacen pocos esfuerzos para repudiar y evitar tal afrenta, en franca posición de traición a la patria.

Los colectivos llamaron en su comparecencia a más organización, unidad y movilización para clamar por la paz y también en defensa de la solidaridad con pueblos y su derecho a la autodeterminación como Cuba, Venezuela y Palestina, entre otros.

A la cita de Miami están citados, además de Mulino, una decena de mandatarios de la región como Javier Milei, de Argentina; Nayib Bukele, de El Salvador, y Daniel Noboa, de Ecuador, pero quedaron fuera, entre otros, México, Brasil y Colombia.

También asistirán los jefes de Estado de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, República Dominicana, Paraguay y Trinidad y Tobago, así como José Antonio Kast, presidente electo de Chile.

Los temas sobre migración, narcotráfico y la relación con Cuba, serán abordados en lo que Trump promociona como el Escudo de las Américas (Shield of the Americas) que reemplazaría en lo adelante a la Cumbre de las Américas, cita que presentó como iniciativa en 1994 el entonces gobierno de William Clinton.

Se espera que las delegaciones asistentes y Trump firmen la Carta de Doral que, de acuerdo con el argumento que expone, ratificará “el derecho de los pueblos de nuestro hemisferio a forjar su propio destino sin interferencias”.

