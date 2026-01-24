sábado, enero 24, 2026
Pueblo de Venezuela exige en las calles liberación del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores

El pueblo venezolano mantiene una movilización nacional permanente para exigir la libertad del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, tras el secuestro ejecutado por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, reafirmando la unidad cívico-militar y el respaldo a la dirección revolucionaria en un contexto de agresión militar externa.

El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, denunció que esta operación criminal de la administración Trump, que dejó un saldo de cien asesinados en territorio soberano, busca doblegar la voluntad de una nación que hoy se declara en resistencia activa.

 

Este 24 de enero en la Plaza Bolívar de Caracas se encuentra el cabildo abierto para solicitar el regreso del Presidente Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores. /Foto: teleSUR.

La lealtad al proyecto bolivariano es absoluta y que la lucha no cesará hasta traer de vuelta al mandatario constitucional, destacando que el entusiasmo y la conciencia popular son las principales herramientas para vencer la agresión imperialista.

 

La participación ciudadana en la cual el pueblo soberano se reunió este sábado de manera pública en la capital venezolana para discutir libremente la situación que vive en la actualidad la nación latinoamericana, bajo la amenaza imperial norteamericana.

Durante las jornadas de protesta, el liderazgo revolucionario insta a mantener un apoyo constante a la gestión de Delcy Rodríguez, quien se encuentra al frente del Estado garantizando la continuidad del proceso bolivariano ante este duro golpe.

La firmeza inquebrantable de los venezolanos, permite que desde la unión sigan avanzando para el porvenir del país a pesar de las coyunturas desfavorables provocadas por injerencias de quiénes creen ser los dueños del mundo. /Foto: teleSUR.

Cabello contrastó la actual democracia protagónica con la represión de la Cuarta República, reafirmando que Venezuela no se desviará del camino trazado por el Comandante Chávez a pesar del dolor y la rabia provocados por la intervención extranjera.

La unidad de los patriotas, desde tiempos de libertad aclaman justicia pero hoy lo hacen ante los delitos de violación del derecho internacional que se incrementaron el pasado 3 de enero. /Foto: teleSUR.

Con los ojos del mundo puestos sobre la nación, el pueblo movilizado ratifica que la soberanía no se negocia y que la unidad nacional es la clave para derrotar las pretensiones fascistas de Washington de imponer su ideología por la fuerza.

 

