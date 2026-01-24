Petro propone a Noboa conversaciones sobre el narcotráfico en puertos y rutas aéreas

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 8 segundos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró este sábado su disposición a reunirse con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, para abordar una política conjunta contra el narcotráfico, en un contexto de creciente tensión bilateral derivada de la imposición recíproca de aranceles del 30 % y la suspensión del intercambio energético entre ambos países.

“Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos”, escribió Petro en su cuenta de X. El mandatario subrayó que los puertos marítimos de Ecuador y Colombia “no son ni para la exportación de cocaína, ni para el contrabando de insumos de fentanilo”, y denunció que bandas criminales operan en ambos territorios, utilizando rutas marítimas y terrestres para transportar drogas en ambas direcciones.

LEA TAMBIÉN:

Colombia y Ecuador aumentan tensiones entre aranceles y suspensión del comercio energético

Según Petro, el desplazamiento de rutas de cocaína desde puertos colombianos del Pacífico hacia Ecuador ha generado un flujo inverso de precursores químicos, particularmente de fentanilo, que ingresan al continente vía buques mercantes. “Los insumos de fentanilo solo pueden entrar por buque mercante y a puertos sobre los que hay que establecer un férreo control”, afirmó.

El mandatario destacó avances en cooperación regional, señalando que durante la inauguración del centro de coordinación de inteligencias en Manaus, Brasil, la delegada del gobierno ecuatoriano aceptó profundizar la acción antimafiosa conjunta. Además, anunció que se instalará en Ipiales, Colombia, un radar ultramoderno de seguridad aérea, conforme al acuerdo firmado en 2023, para monitorear rutas aéreas ilícitas.

Según cifras del Gobierno colombiano, las incautaciones de cocaína realizadas en operativos conjuntos con Ecuador aumentaron de 86.786 kilogramos en 2023 a 132.354 en 2024, y alcanzaron los 195.862 kilogramos en 2025, lo que refleja una intensificación de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.

En materia de erradicación de cultivos ilícitos, Petro resaltó que más de 22.000 familias en la frontera colombo-ecuatoriana han manifestado su voluntad de erradicar manualmente las plantaciones de coca, promoviendo su sustitución por agricultura legal y conservación de selva nativa. “Ya Tumaco no es el primer municipio de producción de cocaína del mundo, un éxito parcial de Tumaco y de este gobierno”, dijo.

El mensaje de Petro se da en medio de las expectativas por una posible reunión la próxima semana entre las ministras de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, y de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, con el objetivo de buscar salidas a la crisis diplomática y comercial sin precedentes entre ambos países.

La disputa se originó tras acusaciones mutuas de falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, lo que derivó en la decisión de Quito de imponer aranceles del 30 % a productos colombianos. Bogotá respondió con medidas recíprocas y, más recientemente, con la suspensión temporal de las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) con Ecuador.

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia justificó la medida como “una acción preventiva para resguardar la soberanía y el abastecimiento nacional”, en atención a alertas técnicas del IDEAM y del Centro Nacional de Despacho sobre la presión en el sistema eléctrico ante la posibilidad de un nuevo Fenómeno de El Niño.

En respuesta, la ministra ecuatoriana de Ambiente y Energía, Inés Manzano, anunció ajustes en la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), invocando el principio de reciprocidad. Esta decisión podría afectar negativamente a ambos países, extendiendo la crisis al sector petrolero.

Ecuador, cuya matriz energética depende en un 85 % de fuentes hidroeléctricas, enfrenta un déficit proyectado de 1.100 megavatios para 2026, según el Operador Nacional de Electricidad (Cenace). Hasta ahora, Colombia aportaba hasta 450 megavatios, clave para cubrir la demanda pico ecuatoriana, que oscila entre 4.900 y 5.200 megavatios.

Visitas: 2