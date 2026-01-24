Agentes del ICE matan a una segunda persona en Minneapolis

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 29 segundos

Un hombre de 51 años se ha convertido en la segunda víctima mortal por disparos de agentes federales de inmigración en Minneapolis.

Según ha confirmado el Departamento de Policía de Minneapolis, el hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue alcanzado por disparos efectuados por oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) este sábado.

Este incidente ocurre apenas dos semanas después de que agentes federales del ICE dispararan contra la ciudadana estadounidense Renée Nicole Good, de 37 años, en Minneapolis durante una operación, lo que resultó en su muerte.

1/4 MINNESOTA PROTESTS AGAINST ICE Thousands flood streets of #Minneapolis –St. Paul demanding: “ICE OUT OF MINNESOTA” What began as anger is now a full-scale uprising against federal immigration enforcement A state on edge👇#Minnesota #ICE #Trump #LMSY #deprem #kalytera pic.twitter.com/w7ceQQPKk1 — The Wonk (@thewonkin) January 24, 2026

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresó en una publicación en X (anteriormente Twitter), exigiendo al presidente Donald Trump el cese inmediato de la operación: “Saquen a los miles de oficiales violentos y sin formación de Minnesota. ¡Ahora!”. Además, Walz confirmó que se ha comunicado con la Casa Blanca tras el incidente.

El incidente ha provocado nuevas protestas masivas en Minneapolis. Tras el suceso, cientos de ciudadanos se congregaron en la zona de West 26th Street y Nicollet Avenue, gritando consignas contra los agentes federales, a quienes llamaron “cobardes”, e instándolos a abandonar el estado.

La respuesta de algunos oficiales incluyó gestos despectivos hacia los manifestantes, aumentando la tensión en el lugar.

La actual ola de violencia y tensión en Minneapolis comenzó el 7 de enero, cuando un agente del ICE disparó y mató a Renée Nicole Good durante una operación de deportación. Este suceso desencadenó protestas masivas diarias en la ciudad, que se han mantenido hasta la fecha.

El gobierno de Donald Trump lanzó en diciembre de 2025 la operación migratoria denominada “Metro Surge” en Minnesota, justificándola por un supuesto aumento de la criminalidad.

Uno de los incidentes que intensificó la indignación pública fue la detención de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años, quien apareció visiblemente aterrado mientras los agentes federales intentaban arrestar a su padre. Las imágenes de este hecho reavivaron las protestas ciudadanas y generaron una condena generalizada contra la operación federal.