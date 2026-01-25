Rodas se prepara como parte de la doctrina de Guerra de Todo el Pueblo

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 49 segundos

Elevar la preparación de las estructuras de dirección y mando en Cienfuegos constituyó el principal objetivo para realizar el Día Nacional de la Defensa en todos los municipios del territorio. Para ganar en capacidad de respuesta organizativa se realizó un ejercicio práctico del grupo de apoyo a la movilización de un área de atención, además de capacitar a los responsables de los registros militares del sistema empresarial.

Roxana Quesada Curbelo, miembro del Consejo de Defensa Municipal Rodas, expresó la importancia de esta preparatoria para evaluar la puesta en completa disposición combativa de las zonas de defensa. Anthony Fonseca Curbelo, un joven del propio municipio declaró su motivación como participante: “En estos momentos nos encontramos en un contexto internacional complicado, la preparación militar es un requisito indispensable para la defensa de la Patria”.

Se comprobó el sistema de comunicaciones móviles, de radio y la colombofilia. Dentro de las actividades se cumplieron ejercicios de tiro de infantería para la instrucción de las Brigadas de Producción y Defensa.

Demostrar la unidad y adquirir destreza en las capacidades combativas asegura el cumplimiento de las misiones planificadas. Salvaguardar la estabilidad nacional y rebatir las acciones del enemigo en caso de agresión armada constituye un deber ineludible. Desde la concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo, el país se prepara en defensa de su soberanía.

Visitas: 6