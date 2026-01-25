Apuntes sobre las primeras bandas de música en Cuba

Compartir en

El origen de las bandas de música puede remontarse hacia los finales de la edad media europea durante el reinado de Luis XIV en Francia.

Las actividades de estos conjuntos de viento y percusión, cuya cantidad de integrantes ya alcanzaban la cifra de una orquesta sinfónica o una de jazz, tienen lugar preferentemente en la esfera militar. A Cuba arriban con los colonizadores como bandas de sus regimientos, compuestas por 25 o 30 músicos; conocidas por aquel entonces como charangas; estas acostumbraban a ofrecer retretas en los parques públicos después de concluidas sus labores militares.

Se tiene como referencia que las primeras bandas creadas desde la República fueron, la del Cuerpo de Artillería, que organizó y dirigió el músico camagüeyano José Marín Varona, el cual, al introducir en sus programas obras de las cuales era autor, y muy cubanas, estaba dando la pauta de la necesidad de laborar en ese sentido para que nuestro pueblo fuera conociendo la producción musical nacional. Varios años después se crea la Banda de la Marina Nacional, la cual fue organizada y dirigida por el músico español Sr. Iglesias; posteriormente se le aumentaron las plazas y pasó a dirigirla el Sr. Armando Romeu.

También se organizó una banda para el cuerpo de Bomberos Municipales, dirigida, hasta su fallecimiento por el notable músico español Esteban Rodríguez. Asimismo, se fundó otra banda llamada Aponte que dirigía el profesor Sr. Rafael Fit, que tuvo poca duración. Digna de mención fue la creada, organizada y dirigida por el maestro Sr. Agustín Martín Mullor, que se llamó Banda de Palatino y en la cual se formaron notables músicos instrumentistas. Anteriormente desde 1894, el profesor español Luciano Rany había fundado la Banda de la Casa de Beneficencia y Maternidad; en 1898, dirigida por el maestro Víctor Pacheco, la banda del Tercer Cuerpo del Ejército Libertador ofrecía sus conciertos en territorios mambises.

En la capital, a fines de siglo, la Banda España reunió a muy buenos músicos españoles que habían pertenecido a las bandas regimentales del ejército español, así como la del Segundo Regimiento de Artillería Norteamericana, las que dejaban escuchar, indistintamente, sus jotas, pasodobles, serenatas o marciales marchas de aires germánicos.

Sin embargo “la más antigua organización musical oficial del país, fue la Banda Municipal del Cuerpo de Policías de La Habana fundada por el notable musicólogo cubano Guillermo Tomás”. (Duchesne, 1979, p. 4)

Era Alcalde Municipal de La Habana el señor Perfecto Lacoste y Gobernador Militar de la Isla el general Leonardo Wood. Corría el año 1899.

La guerra independentista del 95 apenas había terminado. César Pérez Sentenat, amigo de Guillermo Tomás en entrevista realizada para la revista Bohemia, muchos años después.

Cuenta Sentenat que:

Al regresar el maestro Tomás a nuestra patria en 1899 observó que no había un solo conjunto musical y que los días festivos eran amenizados solo por charangas del ejército de ocupación norteamericanos. Lacoste había sido designado alcalde de La Habana en ese entonces y, es a él, a quien el músico propone la creación de la Banda Municipal de la Policía. (Sand, 1968, p. 78)

Por esta razón el 15 de agosto de 1899 funda la Banda del Cuerpo de Policías de La Habana por acuerdo de la Cámara Municipal para la divulgación de las grandes obras musicales y para superar la cultura artístico-musical del pueblo. Por ser la única organización musical de esa índole en nuestro país, tuvo a su cargo, además la tarea de amenizar los actos patrióticos, y de efectuar los conciertos o retretas para el pueblo.

En sus inicios, la Banda estaba formada por 46 miembros, entre los que se incluían al director y sub-director. Por orden del mayor de la ciudad, la casa de venta de instrumentos Anselmo López entregó el instrumental necesario para los profesores y la noche de ese mismo día 15, se realizó el primer ensayo.

Fue tal la maestría de Tomás a la hora de elegir el repertorio y ponerlo en todos los atriles de sus músicos, que solo distaron 16 días de su creación para que la banda efectuara su primer concierto; este tuvo lugar, -según la Revista Cuba Musical, de la cual era colaborador- el 1ro de septiembre de ese año en el paseo del Prado, entre la esquina de esa gran avenida y Genios, aunque en algunos documentos oficiales se plantea que fue en el Parque Central, en aquella época el Isabel II.

Durante ese primer año la banda ofreció 152 retretas y participó en 44 espectáculos diversos. En estas actuaciones se estrenan 188 obras.

La glorieta del Malecón -nombrada en aquella época como Avenida del Golfo-, constituirá una de las plazas más frecuentadas por la banda. La construcción de esta glorieta situada en el encuentro del Paseo de Prado y el Malecón data de los finales de la etapa de intervención y su diseño estuvo a cargo del arquitecto Charles Brun. El objetivo de tal edificación era la realización de conciertos vespertinos de la banda municipal. Costumbre que mantuvieron los habaneros que se daban cita cada tarde para disfrutar de las retretas.

