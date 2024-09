Primeros pasos en pos del renacer del béisbol en Cienfuegos

Compartir en

Ya con anterioridad habíamos informado acerca de las nuevas estrategias trazadas por la provincia en aras de mejorar los resultados del béisbol. Y luego de materializadas algunas de esas ideas, aprovechamos la oportunidad de conversar con Rafael Ignacio Torres Álvarez, uno de los más prestigiosos técnicos de nuestro territorio, ahora ocupando la responsabilidad de la superación en la Comisión Provincial de Béisbol.

“Nos hemos dado a la tarea, desde el punto de vista metodológico, de identificar una serie de aspectos, factores y causas que estén influyendo en los resultados de la pelota en nuestra provincia de forma general, sin ubicarnos en una categoría específica. Producto de esto hemos proyectado y planificado un seminario que se llevará a cabo en la primera semana de septiembre, que tendrá como objetivo fundamental trazar las estrategias para la preparación del curso 2024-2025, haciendo énfasis en temas que consideramos de vital importancia, como es el debate del programa integral de preparación del deportista, que es el documento rector de este proceso.

“También analizaremos aspectos como la formación de valores, fundamentos técnicos y tácticos tanto ofensivos, defensivos como desde el punto de vista del pitcheo, la recuperación de atletas, la psicología deportiva, reglas y arbitraje y estadísticas, entre otros. Todos esos elementos los vamos a integrar de forma tal que nos permita mejorar los resultados del béisbol cienfueguero”.

¿Crees que una de las aristas a mejorar es el propio conocimiento que tienen atletas y entrenadores de la disciplina?

“Es muy importante el tema de la preparación teórica y de la psicológica. En mi opinión personal, son dos elementos que tenemos como tarea a resolver no solo en Cienfuegos, sino en todo el país. Nos hemos preocupado en demasía por el tema habilidades y capacidades, pero hemos descuidado esos otros componentes clave de la preparación. La teoría enseña al jugador los movimientos tácticos del béisbol, que a la postre redundan en el resultado del choque. Y la psicología ayuda a enfrentar la competencia, a la preparación para resolver las situaciones tácticas que se presentan, tanto defensivas como ofensivas. Claro que todo ello tenemos que llevarlo a la par con los aspectos físicos y técnico-tácticos”.

Al diálogo se suma Emilio Chaviano Rajadel, comisionado provincial, quien reitera los objetivos del rescate.

“Ya hemos conversado en otras ocasiones y conoces que el proceso de revitalización comenzó desde hace un tiempo. Recordemos que justo al finalizar el curso 2023-2024 tuvimos un encuentro con todos los metodólogos municipales, así como con los directivos de Actividades Deportivas y Alto Rendimiento de cada territorio. Allí dimos a conocer todas estas ideas y proyecciones que persiguen, en primerísimo orden, revolucionar el béisbol cienfueguero desde la base, y para ello tenemos que rescatar la masividad, el movimiento de activistas y todo aquello que en determinado momento aportó a este deporte en nuestra provincia.

“Una de las primeras acciones fue la restructuración de la Comisión Provincial. Y también primordial será el acercamiento que hemos establecido con los especialistas de la Universidad. Se trata de establecer una guía de trabajo, una herramienta. No podemos seguir trabajando empíricamente e improvisando”.

Volvemos a la carga con Rafe, a quien en determinado momento califiqué como el mejor preparador físico del país. El año anterior vimos muchas caras nuevas en la Serie Nacional, luego de que muchos jugadores, prácticamente el núcleo de los Elefantes, decidieran poner fin a sus carreras. ¿Existe potencial para conseguir los objetivos propuestos?

“Completamente convencido de que sí existe potencial para conseguir las metas trazadas. Pero hay un factor que nos está golpeando y se trata de un eslabón perdido: el campeonato Sub 23, que desde hace varios años no se efectúa. Entonces nuestros atletas salen de las filas juveniles y el ‘producto terminado’ es la Serie Nacional, a la cual, tras quemar una etapa muy importante, llegan con un sinnúmero de deficiencias que impiden su eficaz desempeño y progresión. Algunos pudieran esgrimir que es parejo para todos, pero no todos estamos en la misma situación. Y es cierto que varias provincias sufren lo mismo, pero han tenido la posibilidad de utilizar en los últimos años a esos jóvenes en la principal competencia, mientras a nosotros el ‘retiro masivo’ nos tomó desprevenidos.

“Pero en las nuevas estrategias, repetimos, nos hemos enfocado en el desarrollo del béisbol de forma general. Tenemos que ir paso a paso, desde la categoría infantil hasta la de mayores, pasando por escolares y juveniles. No podemos descuidar ningún eslabón de la cadena si aspiramos a mejorar los resultados de la pelota en Cienfuegos. Para ello contamos con experimentados técnicos y metodólogos de toda la provincia, pero aprovechamos la oportunidad para invitar a todos los que deseen sumarse en esta batalla por revivir nuestro béisbol, incluidas las glorias deportivas”.

Acerca del estado del terreno del estadio 5 de Septiembre, muy cuestionado por directivos nacionales previo a la Serie Nacional, el comisionado comenta.

“El terreno, según fue avanzando la Serie, recuperó en gran medida la imagen a la cual estamos acostumbrados. Aunque hay que ser realistas, y la grama del estadio necesita ya una reparación capital y profunda, pues se siente los años de explotación. Y no solo el terreno, sino otras áreas que permiten mejores condiciones para los atletas y entrenadores. La intención existe, pero todos conocen que esto pasa por problemas administrativos y de presupuesto que, al menos a la Comisión Provincial se nos van de la mano. Confiemos en que lo podamos concretar”.

El propio Chaviano Rajadel nos informó que seis peloteros de Cienfuegos fueron seleccionados para participar en un Tryout (prueba para captación de talentos) a efectuarse en Villa Clara entre el 10 y el 12 de septiembre. Son ellos: Leandro César González y Hanley Dayán Bastida Arrechea (Sub 15), Christofer Sarría Remior (Sub 18) y Manuel Fernández Hernández, Samuel Calderón Lestón y Yadiel Loyola Chávez (Academia Provincial).

