Presupuesto y otros asuntos a debate en Asamblea de Gobierno en Cienfuegos

La necesidad de captar ingresos a partir de la estrategia de desarrollo local, en la que se estimule la producción de alimentos y otros bienes y servicios en aras de la transformación social y económica de barrios y comunidades estuvo en el centro del debate de la XXVI sesión ordinaria del XVIII período de mandato de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Cienfuegos.

El encuentro, que contó con la presencia de Vladimir Requeiro Ale, ministro de Finanzas y Precios de la República de Cuba, reunió a los delegados a esa instancia para analizar el estado de cumplimiento de los acuerdos emanados de sesiones anteriores, los resultados económicos de 2025, el plan de la economía y el presupuesto para 2026, así como las acciones emprendidas en el sector de Educación y Salud (en este último con énfasis en el enfrentamiento a las arbovirosis), entre otros aspectos.

También sirvió para presentar el programa de actividades de la Asamblea para el año venidero.

Según emanó de los informes presentados, en lo referente al plan de la economía el municipio no logró alcanzar los valores esperados. De ahí la necesidad de realizar un análisis profundo con las entidades que cierran el año con pérdidas. Entre ellas figuran empresas vitales como la Porcina, la Avícola y la Productora de Piensos.

De igual forma, se conoció que para la venidera etapa los recursos financieros asignados a la actividad de alimentos son inferiores a los aprobados para 2025. Por lo tanto, urge romper la inercia y desarrollar iniciativas dentro de la empresa estatal socialista que permitan incrementar la producción y lograr la soberanía alimentaria.

A tenor con esta idea, el ministro de Finanzas y Precios Vladimir Regueiro Ale instó a los cienfuegueros a sumar más fuerzas y analizar cuánto más se puede hacer para lograr mejores rendimientos, en la medida de lo posible. Tambiñen llamó a aprovechar los recursos hídricos y las características favorables de los suelos.

Regueiro Ale llamó la atención sobre el mal uso de los recursos del presupuesto. “Los mayores recursos son los que tienen los Gobiernos. De ahí la responsabilidad de distribuir con mayor criterio de justicia las riquezas del territorio”, expresó. Asimismo, insistió en la necesidad de transparencia del uso que se hagamos de ese recurso y comunicar al pueblo cómo se traduce su ejecución en obras sociales, en Educación, Salud y en otras actividades sensibles.

De igual manera, el ministro de Finanzas y Precios subrayó la necesidad de reducir el déficit fiscal. Según afirmó, Cienfuegos tiene potencial para convertirse en un territorio superavitario.

Un aspecto importante tratado en la reunión fue el del presupuesto destinado a la implementación de la Ley de Comunicación Social. Para hacer un mejor uso de esa cuenta, todas las entidades administrativas del territorio deben elaborar una estrategia correcta y coherente, además de contar con el personal calificado para llevarla a cabo.

Como parte de la cita, tuvo lugar un movimiento de cuadro en el que se aprobó el nombramiento de Jaime Suz López en el cargo de Intendente del municipio cabecera provincial.

Al concluir la Asamblea, Yadira Pérez Negrín, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en el municipio, convocó a los delegados a un actuar diferente y superior, que no espere por indicaciones ni le tema a la crítica, sino a la indiferencia. “El pueblo no nos pide discursos; nos pide resultados”, puntualizó y exhortó a trabajar juntos por el bien del territorio.

