Presidente Maduro: “El Herodes de hoy tampoco prevalecerá contra Venezuela”

Este domingo 28 de diciembre, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, se pronunció a propósito de la conmemoración del Día de los Santos Inocentes, fecha que recuerda la persecución del rey Herodes contra los niños de Belén menores de dos años.

La orden de matanza de Herodes buscaba eliminar al niño Jesús, luego de que el anuncio del nacimiento de un nuevo Rey de los Judíos fuera percibido por el monarca como una amenaza para su poder.

A través de sus redes sociales, el mandatario nacional vinculó esta efeméride con la coyuntura actual de Venezuela, enviando un mensaje de optimismo: “Así como Herodes fracasó ante nuestro Señor Jesucristo, hoy tampoco prevalecerá contra la nación suramericana”, enfatizó el jefe de Estado, subrayando que la resistencia nacional está amparada por una esperanza absoluta en que cada día será mejor.

En sintonía con el mensaje del líder bolivariano, la diplomacia venezolana extendió la reflexión al panorama internacional. El canciller Yván Gil lamentó que la tragedia histórica de Belén se repita actualmente en territorio palestino.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores denunció que los niños en la Franja de Gaza enfrentan una política de exterminio ejecutada por actores que, bajo el amparo de poderes imperiales decadentes, actúan con la misma crueldad que el Herodes bíblico. Gil calificó la situación como un intento mortífero que actualmente atenta contra miles de inocentes en Oriente Medio.

El canciller hizo un llamado a la protección de los derechos fundamentales de la niñez a nivel global. El diplomático manifestó que el pueblo venezolano se suma al clamor internacional por un mundo donde los menores crezcan libres de guerras, abusos y violencia.

La postura venezolana resalta la necesidad de garantizar a las nuevas generaciones una vida plena y alegre, donde la prosperidad y la felicidad sustituyan el dolor causado por los conflictos armados.

Finalmente, el Gobierno Nacional reafirmó su compromiso con la paz y la justicia social, subrayando que la verdadera conmemoración de esta fecha radica en la defensa activa de los más vulnerables. Venezuela concluye este 28 de diciembre ratificando su esperanza en la construcción de un nuevo orden mundial que preserve la vida de los niños en cualquier rincón del planeta.

