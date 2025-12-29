Logros, carencias y tensiones para el cierre del año

Compartir en

Las autoridades de Lajas realizaron la Asamblea del Poder Popular para evaluar el cierre del año y trazar nuevas proyecciones. La Comisión Municipal informó que cumplió el programa de reuniones previsto y rediseñó el plan de acción para promover el avance de las mujeres, la igualdad de derechos y oportunidades, además de una estrategia de comunicación que difunde los resultados del municipio.

En el ámbito comunitario, el gobierno local instaló paneles solares y bombillas nuevas en la funeraria municipal, lo que mejoró la iluminación del lugar. Sin embargo, el local todavía enfrenta dificultades por la escasez de agua y por la paralización del kiosco, que continúa sin prestar servicios.

Los delegados también debatieron sobre los micro vertederos. El municipio no logró eliminarlos por falta de recursos, y varios barrios conviven hoy con escombros y basura en las calles, lo que genera preocupación ambiental y sanitaria.

La dirección de Salud presentó ante los delegados la compleja situación del hogar materno. Las llaves de los lavamanos no funcionan correctamente, los herrajes de las tazas del baño se encuentran deteriorados, las duchas eléctricas no trabajan y la cocina sufrió la rotura del fogón. Para 2026, las autoridades planifican impermeabilizar los baños, ya que las filtraciones obligaron a mover el cuarto de los médicos. También prevén comprar llaves de agua y otros materiales para acometer las reparaciones.

El municipio cerrará el año con alrededor de 177 millones de pesos en pérdidas, una cifra en la que incide la empresa azucarera Ciudad Caracas. Lajas incumple 89 producciones físicas y solo alcanza 10, un balance que preocupa a los presentes.

Antes de concluir el calendario, la administración local destinó parte del presupuesto no efectuado para pintar la Escuela Primaria Toribio Lima y el parque central, además de reparar la carretera entre el Consejo Popular Ajuria y la Autopista Nacional. El gobierno municipal transfirió además cerca de 4 millones de pesos a la provincia para apoyar otras tareas priorizadas.

Los delegados insistieron en la necesidad de fortalecer los trabajos comunitarios en barrios y circunscripciones. Muchos señalaron que la baja participación de los vecinos retrasa las acciones y afecta la calidad de los resultados. Wilbert Matos, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, propuso reconocer públicamente a quienes se destacan en las labores voluntarias, con el objetivo de estimular la incorporación de más habitantes.

El tema más tenso de la reunión giró alrededor de la bancarización. Muchos delegados expresaron inconformidad ante la resistencia de actores no estatales a utilizar los canales electrónicos de pago. Esa situación obliga a los clientes a depender del efectivo, un recurso difícil de obtener por las largas colas en los bancos y los problemas del sistema eléctrico nacional.

En Lajas funcionan dos bancos, pero solo BANDEC puede operar cuando hay problemas con el fluido eléctrico. Aun así, la entidad enfrenta dificultades por la falta de combustible para su grupo electrógeno y por fallos de conexión y servidores. Al Banco Popular de Ahorro (BPA) le instalaron un panel solar con un inversor con batería para realizar el cierre del año, pero este no es suficiente para suministrar la cantidad de energía necesaria para el trabajo del banco.

Yaremy Jimenéz Collado, secretaria del PCC en el municipio, afirmó que el territorio cuenta con bases organizativas para enfrentar los retos del próximo año, aunque reconoció que el escenario luce complejo para la población cubana.

La Asamblea cerró con la certeza de que Lajas combina avances sociales con profundos desafíos económicos y de servicios. El nuevo año exigirá disciplina, creatividad y participación comunitaria para revertir los saldos negativos que hoy preocupan a sus habitantes.

