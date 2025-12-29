Rumba cubana, el 31 de diciembre, en la radio de Cienfuegos

Compartir en

El próximo 31 de diciembre, la emisora Radio Ciudad del Mar, de Cienfuegos, ofrecerá un programa de estreno – a las 7.30 de la noche – nombrado Cienfuegos tiene su guaguancó con la dirección del realizador Erik Mendilahaxon Pina.

El material, dijo Erik, “resultó de una idea colegiada con Reinier Sarría Sarría, director de la agrupación Rumba Lay, para grabar la música en vivo y presentar el desarrollo de esos cienfuegueros reconocidos en festivales como Timbalaye y ganadores del Premio Escaramujo, otorgado por la dirección nacional de la Brigada José Martí en el año 2012.

Mendilahaxon apuntó que, “Cienfuegos tiene su guaguancó (con reposición el 1ro de enero, a la misma hora) será un homenaje al género que posee la condición de Patrimonio inmaterial de la Humanidad y es la segunda propuesta en la planta radial, pues tiempo atrás existió el programa Llegó la rumba durante seis años.

“Resultó agradable la grabación del espacio” donde quedó insertada la pieza Rumba verde, la primera de varias escritas por el radialista, interesado también en la difusión de la trova cubana.

De Cienfuegos para el mundo, la rumba cubana

Bernardo Zabalo en la grabación radial y Erik Mendilahaxon en la conducción y dirección del programa Cienfuegos tiene su guaguancó, con 28 minutos de duración, proponen un matiz sonoro muy aclamado por los oyentes.

Como novedad, Erik mencionó que “la difusión será compartida en plataformas digitales, pues quedó grabada la puesta con los grupos Capel y Jagua TE VÉ, liderados por el realizador Emilio Cachán Boza.

Enfatizó el radialista en “la importancia de la música grabada in situ porque ofrecerá un color único a la obra para quienes vean el video y para los que escuchen temas como Esencia de la rumba, de la autoría de Reinier Sarría, destacado percusionista de la provincia de Cienfuegos”.

Graduado de la Facultad de las Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual de Camagüey, Erik Mendilahaxon Pina agradeció la posibilidad de “manifestar una reverencia musical hacia su majestad, la rumba”.

