Presidente Maduro: Hoy se consolidó la victoria histórica del bloque popular revolucionario

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 5 segundos

El mandatario venezolano resaltó que de las 24 capitales del país, «ganamos 23 capitales»

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras dar a conocer que el oficialista Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) ganó unas 285 de las 335 alcaldías que estuvieron en disputa en las elecciones municipales celebradas este domingo, afirmó la madrugada de este lunes que «hoy se ha consolidado la victoria histórica del bloque popular revolucionario».

Ante una multitud que llegó a la Plaza Bolívar de Caracas y asomado al balcón del Consejo Municipal de la ciudad, el mandatario venezolano resaltó que de las 24 capitales del país, «ganamos 23 capitales. Solo perdimos San Carlos en Cojedes». Y aprovechó para felicitar al opositor vencedor en ese municipio.

«Así como hoy se ha consolidado la victoria histórica del bloque popular revolucionario, bolivariano y chavista, creo también que hoy ha sido el día de nacimiento de una nueva oposición venezolana que tiene la obligación de gobernar bien desde las 50 alcaldías que han ganado», manifestó.

Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer en su primer boletín oficial de resultados con tendencia irreversible que el GPPSM ha ganado en unos 280 municipios y la oposición en unos 50, el jefe de Estado del país suramericano aseguró que la fuerza política oficialista conquistó «más de 285 alcaldías, de un total de 335».

«Ya hoy 28 de julio del año 2025 puedo decir, desde este lugar histórico donde se declaró la independencia, desde la Alcaldía de Caracas, hemos tenido una victoria histórica, para la fuerza de la Revolución Bolivariana. ¡Victoria, victoria, victoria popular!», expresó Maduro.

Puntualizó que las fuerzas revolucionarias pasaron de 212 alcaldías, obtenidas en los comicios del año 2021, a 285 ganadas «con el voto del hombre y de la mujer de a pie».

«Debo darle las gracias al pueblo de Venezuela por la tremenda victoria que hemos obtenido hoy. 285 alcaldías a esta hora hemos ganado, de 335. Consolidadas, irreversibles», reiteró.

Mencionó que en apenas 12 meses, «celebramos siete elecciones. Hace un año —y un día como hoy, un domingo 28 de julio— nos enfrentamos al fascismo, al imperialismo. Invirtieron miles de millones de dólares para doblegarnos. Pero no pudieron. El imperialismo no ha podido, ¡no ha podido! Y no podrá jamás con este pueblo: el pueblo bolivariano de Venezuela, el pueblo de los libertadores y las libertadoras de América».

A la oposición que ganó en 50 alcaldías, el presidente Maduro le dijo: «van a contar con nuestra mano extendida», y mencionó que en esta nueva etapa deben de cesar «las conspiraciones (…) el llamado a la intervención militar extranjera, el llamado al intervencionismo norteamericano, cese el llamado a las sanciones y avancemos juntos».

#ENVIVO | Apertura de los centros electorales de cara a las Elecciones Municipales y Consulta Popular de la Juventud en #Venezuela🇻🇪.https://t.co/lIeK9dFAiN pic.twitter.com/Oo2FwIfHwt — teleSUR TV (@teleSURtv) July 27, 2025

Maduro dedica esta victoria al comandante Chávez

Planteó que el país debe de trabajar en «una recuperación integral de los espacios urbanos, de los espacios como derecho a la ciudad de los pueblos, de la economía en general, del emprendimiento y la economía productiva, de los derechos sociales a la vivienda, a la cultura, a la salud, a la educación de nuestro pueblo».

Al observar una bandera mexicana, el mandatario exclamó: «Aquí veo una bandera de México. ¡Que viva México! ¡Que viva América Latina y el Caribe! ¡Que viva la resistencia victoriosa de los pueblos de la humanidad! ¡Que viva Palestina Libre!».

Al recordar que este lunes 28 de julio, es día del cumpleaños «de nuestro inolvidable comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías», elevó una oración y le dedicó «esta gran victoria del pueblo de Venezuela ¡A Hugo Rafael Chávez Frías! ¡Siempre vivo en nuestra lucha! ¡Siempre vivo en nuestra memoria! ¡Siempre vivo en nuestro hacer diario!».

Visitas: 2