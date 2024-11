Presentan denuncias penales contra gobiernos de España y Valencia por DANA

Compartir en

Dos instituciones presentaron denuncias penales contra los gobiernos de España y de Valencia por la gestión de la emergencia de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Les acusan de omisión de actuación, homicidio imprudente y prevaricación. En las calles, abuchean y llaman “asesino” al presidente valenciano Carlos Mazón. Hasta la fecha el saldo es de 230 fallecidos y centenares de miles de damnificados.

La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) presentó la denuncia contra ambos gobiernos ante el Tribunal Supremo, al advertir de su “nefasta gestión en la DANA, que no solo ha supuesto una destrucción total de las infraestructuras sino el fallecimiento de ciudadanos y niños inocentes por una falta de previsión y omisión de socorro, pudiéndose haber evitado muchas víctimas”. Además advierten que “tanto el gobierno central como el autonómico no estuvieron a la altura de las circunstancias, por lo que se les denuncia por los presuntos delitos de “omisión de actuación, homicidio imprudente grave, lesiones, omisión de socorro, prevaricación omisiva y denegación de auxilio”.

También el partido político Iustitia Europa, presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana una denuncia contra las administraciones de Mazón y de Sánchez, por los supuestos delitos de omisión del deber de socorro, prevaricación omisiva, homicidio imprudente y lesiones, y señaló la responsabilidad que le correspondería a la vicepresidenta tercera del gobierno español y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, bajo cuya jurisdicción está la gestión de embalses, barrancos y pantanos, que supuestamente estuvieron en la causa del desastre natural.

En la querella advierten que la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo autónomo adscrito al ministerio que preside Ribera “tiene la responsabilidad de la planificación y gestión de los recursos hídricos en la cuenca del Júcar, incluyendo la prevención y gestión de riesgos de inundaciones”. Por eso -advierten- “la inacción de Ribera agravó una situación de riesgo elevado, incumpliendo las obligaciones que su cargo le impone y exponiendo a la población a peligros evitables.

Toda la cadena de mando para activar la alerta está bajo investigación; de haberse hecho con tiempo podría haber puesto en alerta máxima a la población afectada. Los principales señalados en esta serie de fallos son el presidente Mazón, que se encontraba en una comida cuando se reunió el comité de crisis, y su consejera de Interior, Salomé Pradas. El grado de descontento social es tal que durante una visita de Mazón a la localidad de Torrent, uno de los pueblos más afectados, fue recibido con abucheos y a gritos de “asesino”, recriminándole precisamente que no se hubiera activado la alarma de seguridad a tiempo.

El mandatario regional aseguró que “hay que asumir que se pueden haber cometido errores, y hay que hacerlo con humildad. Hemos revisado la actuación de aquellos días con todos los avisos múltiples que se dieron hasta aquella alerta final, en base a las informaciones que trasladaban desde el gobierno de España de rotura de la presa de Forata. Estamos todos obligados a repasar, especialmente, no haber prestado más atención a la rambla del Poyo, que no es competencia ni estricta ni exclusiva de la Generalitat, y haber estado más pendientes de Forata, que afortunadamente no se rompió”.

En tanto, el gobierno español aprobó una nueva batería de medidas para ayudar a los damnificados y a la recuperación de la zona, con un desembolso inicial de más de 14 mil millones de euros. El presidente Sánchez anunció el plan con un mensaje de defensa de los servicios públicos para afrontar siniestros tan graves como estos: “el Estado somos todos y todos vamos a una”, aseguró.

En algunos pueblos devastados por las lluvias poco a poco se va recuperando la actividad ordinaria, como Chiva, donde hoy se reanudarán las clases en los colegios. En otros , como Paiporta o Bennetusser, la apertura de las escuelas se ha hecho de forma escalonada y en función del estado de las instalaciones. El servicio de tren de alta velocidad entre Madrid y Valencia se reanudará el próximo jueves.

Mientras que en varias regiones del norte y este del país se activó la alarma ante la inminente llegada de una nueva DANA, que afectará sobre todo a las Islas Baleares, Cataluña y la provincia de Castellón.

