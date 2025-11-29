Premios a la innovación y la resiliencia

Compartir en

Muestra de la resiliencia y la energía inagotable que las distingue resultaron los 78 trabajos presentados durante las sesiones del evento “Mujer y resiliencia, una energía que no se apaga”, protagonizado por mujeres creadoras de la Central Termoeléctrica de Cienfuegos.

54 mujeres aportaron sus experiencias y saberes en pos de un más eficiente desempeño integral; las cuales fueron evaluados por jurados actuantes en seis comisiones. Fueron otorgados seis premios Destacados e igual número de menciones especiales, en tanto resultaron 18 los trabajos que merecieron mención.

Diany Sánchez Hernández y Dania Cruz se alzaron con la condición de Relevante con el trabajo “Evaluación de los conocimientos a los operadores químicos de PTQA”. Similar reconocimiento recibió Arianna Gil Rodríguez, por ” Estudio económico Ex antes de la instalación de una planta desalinizadora de agua de mar. Beneficios para la empresa y a la comunidad”.

La joven Sherlly Álvarez Miranda obtuvo también premio Relevante por “Automatización del proceso de salarios de inversiones en el Grupo OTS”; en tanto, en la comisión de Culinaria se distinguió con la máxima evaluación a “Plátano maduro al horno con queso”, de Bárbara Lam González y Marisol Acea Pérez.

Perteneciente a la comisión Política resultó galardonada como Relevante la entrega de Maxlenin Rodríguez Jiménez y Yulierquis Reyes Aguilar, titulada “Violencia y acoso laboral. Rompe el silencio”; mientras que “Rosas eternas”, también de Diany Sánchez Hernández”, resultó distinguida en el apartado de Artesanía. Resultaron reconocidas, asimismo, las áreas de Economía y la Dirección general.

En opinión de las participantes en el evento de mujeres creadoras “Mujer y resiliencia, una energía que no se apaga”, de la planta termogenadora “Carlos Manuel de Céspedes”, de Cienfuegos la cita se proyecta como un compromiso permanente de la organización con la equidad, la innovación y el desarrollo humano.

