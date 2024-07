PPG: el producto cubano más investigado

Compartir en

Cuando en 1991 fue registrado por primera vez el policosanol cubano, más conocido como PPG o Ateromixol, Sarahí Mendoza Castaño, concluía sus estudios preuniversitarios.Desde el 2006 es Doctora en Ciencias y hoy como Directora de Investigación, Desarrollo e Innovación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, CNIC, constituye una voz autorizada para afirmar que “nuestro producto es eficaz, seguro y bien tolerado, incluso a largo plazo, lo que se sustenta en más de cien ensayos clínicos realizados tanto en Cuba como el extranjero, con resultados publicados en revistas nacionales e internacionales”.

Con ella conversamos a propósito del más reciente hito científico de su institución: “mediante ensayos clínicos demostramos que el PPG puede servir como un adyuvante en el control de la tensión arterial en pacientes pre-hipertensos e hipertensos grado I con bajo riesgo vascular.

Aún con tales resultados, dijo, no podemos decir que el policosanol o PPG, baja la tensión arterial, ya que no basta un estudio clínico; hay que seguir investigando, pues no sabemos el por qué, es decir, qué efecto farmacológico es el responsable, qué mecanismo provoca ese efecto, lo que abre futuras líneas de investigación”.

La experta explicó que el ensayo clínico se llevó a cabo en varios policlínicos del municipio Plaza de la Revolución, y estuvieron involucrados, además, el hospital Calixto García, el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ), el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología y el propio CNIC”.

La Doctora Mendoza Castaño puntualizó que “el PPG tiene muchas potencialidades y beneficios, pero nos quedan temas por investigar, pues aún no sabemos todo lo que quisiéramos sobre ese producto.

Es la hipertensión arterial el principal factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, las cuales se encuentran entre las tres primeras causas de muerte en Cuba, las que por su elevado impacto implican desafíos sanitarios de elevada magnitud, y también en el ámbito social.

Estamos realizando investigaciones con el policosanol en este tema y sobre el sistema nervioso central, evaluando sus posibles efectos en el deterioro cognitivo de las personas que han sufrido algún accidente cerebro vascular isquémico. En estos pacientes se ha demostrado que el PPG se puede utilizar y mejora la recuperación neurológica, en general, combinado con aspirina, lo que está demostrado. Pero no sabemos qué efecto pudiera tener sobre el deterioro cognitivo en estos pacientes.

“Ahora lo estamos estudiando y creemos que puede contribuir a una mejoría. Estamos esperando los primeros resultados de un estudio clínico de 1 año de tratamiento”, indicó la especialista.

Su mayor aporte tributa a la salud de la población cubana

El PPG, en Cuba conocido comercialmente como Ateromixol, y obtenido a partir de la cera de la caña, está registrado como un reductor de los lípidos sanguíneos, o sea, de las grasas en sangre. Disminuye el colesterol malo y aumenta los niveles del bueno. Además, está registrado como antiagregante plaquetario.

Los científicos cubanos fueron los primeros en usar el policosanol en el mundo y el producto se encuentra entre los medicamentos de la isla más investigado y estudiado.

En el mundo existen otros medicamentos con igual función, entre ellos las estatinas y los fibratos, aunque los mecanismos de acción no son exactamente los mismos. “El PPG regula la acción de la enzima que interviene en la síntesis del colesterol, una acción que se asocia también con su seguridad, ya que al ser un producto necesario para la vida no es bueno su total eliminación”.

El ingrediente activo, el que reivindica los efectos del producto, se llama Policosanol, y según pudimos conocer, su comercialización ofrece dividendos significativos, aunque nuestra entrevistada precisa que su mayor aporte no es el dinero al país, sino su contribución a la salud de la población cubana.

“Lo vendemos, exportamos y lo tenemos registrado en otros países. Nuestros principales mercados son asiáticos: China, Corea del Sur, Australia. En China como medicamento, en Australia como medicina complementaria y en Corea como alimento funcional.

