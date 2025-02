Posible cierre de Radio Free Europe y Voz de América

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 3 segundos

Elon Musk apoya el cierre de Radio Free Europe y Voz de América ante el escrutinio financiero de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), situación que posiciona como un escándalo a nivel nacional, pues atenta contra el dinero de los contribuyentes.

Ante el creciente escrutinio financiero sobre la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), Elon Musk, jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), expresó este domingo su respaldo al posible cierre de los medios Radio Free Europe/Radio Liberty y Voz de América.

Musk argumentó que una de las razones para prescindir de estos medios es que «Europa es libre ahora» y que «los afiliados a la izquierda están hablando solos mientras queman 1.000 millones de dólares al año del dinero de los contribuyentes estadounidenses», según publicó en su cuenta de X.

Este debate surge tras la revelación de que USAID patrocinó a medios de comunicación, incluyendo a Politico, lo que desató acusaciones de que «el dinero de los contribuyentes fue utilizado por la agencia para subvencionar suscripciones a medios», un hecho que el expresidente Donald Trump calificó como «el mayor escándalo de todos, ¡quizás el mayor de la historia!».

Investigaciones recientes han revelado el financiamiento de USAID a un total de 6.200 periodistas y el apoyo a al menos nueve de cada diez medios ucranianos. Además, se ha documentado que los programas de la agencia federal estadounidense han respaldado medios independientes en al menos 30 países.

Musk también sugirió que otra razón para cerrar Radio Free Europe y Voz de América es la presencia de una cantidad preocupante de activistas de izquierda en ambos medios, argumentando que no se necesitan medios “pagados por el Gobierno”.

Yes, shut them down.

1. Europe is free now (not counting stifling bureaucracy). Hello??

2. Nobody listens to them anymore.

3. It’s just radical left crazy people talking to themselves while torching $1B/year of US taxpayer money. https://t.co/PnmN4erD91

— Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2025