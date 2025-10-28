Petro niega vínculo con narcotráfico tras alegatos de opositor venezolano

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 6 segundos

El presidente de Colombia tachó de “arbitrario” declaraciones del opositor venezolano Leopoldo López sobre sus supuestos vínculos con narcotraficantes.

“El intento de Leopoldo López de ligarme con estructuras narcotraficantes es criminal y arbitrario”, subrayó el lunes Gustavo Petro, mediante una publicación en su cuenta de X.

El mandatario colombiano detalló que solo vive de su sueldo y sus movimientos bancarios están claramente definidos en los bancos.

“Ni un peso más, no tengo cuentas en el extranjero ni bienes. Mi único bien es la casa que hice para mis hijos, terminada antes de ser alcalde, de ella debo dinero al banco y no vive nadie en ella. No tengo más bienes ni en Colombia ni fuera del país, así que deje de ser majadero”, apostilló.

Petro hizo estas declaraciones tras las acusaciones de Leopoldo López, quien lo señaló de ser el “principal portavoz internacional en apoyo a la dictadura” de Maduro y sugirió que podría haber “una motivación detrás”. “O Petro forma parte de la misma estructura criminal, o se beneficia de ella, o tiene algún interés”, agregó

El lunes, el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, destacó que “Leopoldo López hace tiempo no es venezolano, tiene otra nacionalidad. Nadie lo está [criticando], tiene derecho a ser ciudadano del mundo. Pero, más allá de eso, él acepta públicamente enrolarse en un ejército enemigo en contra de su propio país”.

En las últimas semanas, Petro ha sido blanco de críticas de derechistas venezolanos por su apoyo al Gobierno de Venezuela y por cuestionar el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico.