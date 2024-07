Pesadilla cibernética: HAMAS posee datos de miles de fuerzas israelíes

El rotativo hebreo Haaretz reveló el lunes que el Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (HAMAS) ha obtenido un documento titulado “Como venganza por los asesinos de [los] niños de Gaza” que contiene los expedientes completos sobre más de 2000 miembros de las fuerzas israelíes.

Este periódico israelí calificó de “pesadilla cibernética” el dossier de HAMAS, en el que figura información importante de sionistas que trabajan en las bases aéreas de Israel.

Estos datos incluyen el nombre completo, base o unidad, número de identificación, número de teléfono celular, dirección de correo electrónico, cuentas de redes sociales, nombres de familiares y, en determinadas situaciones, contraseñas, placas, números de tarjetas de crédito e información de cuentas bancarias de los soldados israelíes.

