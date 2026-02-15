Pabellón Cuba se llena de trova y poesía por el amor y la paz (+Fotos y Video)

Compartir en

El patio central del Pabellón Cuba se llenó de canciones este sábado gracias al concierto “Mi Amor es un Arte de Paz”, invitación del cantautor Raúl Torres y un grupo de creadores para entonar los derroteros y paradigmas del presente, donde a las significaciones del día, se sumaron la resistencia, el compromiso y la pasión por Cuba.

Como parte del programa, los asistentes llevaron libros para intercambiar y circular con el resto del público, y la poesía se hermanó con viejas y nuevas canciones traídas por consagrados y noveles: Santa Massiel, Fidel Díaz Castro, Ariel Díaz, Samuel Águila y Rey Montalvo, junto a los poetas El Kikiri de Cisneros y Adriana Fajardo, entre otros.

“A Cuba hay que quererla, a Cuba hay que vivirla, antes de tener el mal gusto de herirla”, cantó el autor de “Candil de Nieve” y “Cabalgando con Fidel”, dando la bienvenida a todos aquellos que fueron a demostrar que queda mucho amor, aún en las circunstancias que está viviendo el pueblo, en este nuevo intento de humillación del imperialismo, al cual enfrenta con arte y más pasión.

Instantes previos a tomar su guitarra y subir al escenario, Torres agradeció a los poetas y trovadores que fueron a actuar totalmente gratis, para quienes se abrieron las puertas del recinto y se les ofreció la oportunidad de participar, cantar y decir su frase preferida este 14 de febrero.

En video, el Pabellón Cuba se llena de trova

Díaz Castro, por su parte, expresó que Mi amor es un arte de paz, más que concierto, era una acción multiartística, donde la gente trajo libros como en una especie de intercambio de regalos; un encuentro donde la patria, el sentimiento de amor entre dos personas o colectivo, social, del pueblo, intercambian poesía en el sentido de la vida.

Un agradecimiento a Raúl Torres y en especial a la Asociación Hermanos Saíz (AHS), dio por su parte el carismático Kikiri de Cisneros, quien refirió que era hermoso poder participar como repentista en ese canto por Cuba, o lo que es lo mismo, por la paz y el amor.

La fecha para mí siempre ha sido un pretexto para reunirse con amigos y familia, sentenció Rey Montalvo; venimos a cantar, a encontrarnos, a compartir, a conversar, y como dice Roly Berrío, en Cuba lo que hace falta es cariño. Así que felicidades a todos y todas.

Otro de los artistas, Ariel Díaz, reconoció que la trova es un fenómeno que surge alrededor de la amistad; ya que su generación, por ejemplo, que se conoció en los festivales Longina, fue un grupo de amigos enormes que hicieron canciones por ser amigos.

Che Guevara decía que el revolucionario está movido por grandes sentimientos de amor; por eso creo que dentro de la música, los trovadores estamos movidos en primer lugar por un gran sentimiento de amor; amor a todo lo que nos rodea, en primer lugar; por eso es que le cantamos, añadió.

Asistieron a la presentación, entre otros, Elier Ramírez Cañedo, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central; Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura; Marta Bonet, presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba; Yasel Toledo Garnache, presidente de la AHS; Osnay Miguel Colina Rodríguez, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba; y Katia María Rodríguez Ramos, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura.











