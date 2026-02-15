Cuba denunció bloqueo de EEUU al margen de Cumbre africana

Compartir en

El embajador de Cuba ante la Unión Africana (UA), Lucas Domingo Hernández, denunció la imposición y recrudecimiento de nuevas medidas de presión contra la isla caribeña por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Hernández, en declaraciones a la televisora etíope Hagerie TV al margen de la 39 Sesión Ordinaria de la Asamblea de la UA, subrayó el impacto directo de esa política unilateral en el pleno desarrollo de las relaciones económicas, comerciales y de cooperación de La Habana con los países africanos.

Señaló que estas acciones constituyen un obstáculo para iniciativas conjuntas en sectores clave, afectando no solo al pueblo cubano, sino también los esfuerzos compartidos en beneficio mutuo.

Reafirmó la firme voluntad de Cuba de continuar fortaleciendo sus históricos vínculos con África, basados en la solidaridad, el respeto mutuo y la cooperación Sur-Sur.

Por otra parte, el diplomático cubano, al compartir sus impresiones sobre la Cumbre UA, resaltó el espíritu de unidad y cooperación entre los Estados miembros, así como la importancia de avanzar en prioridades estratégicas para el continente.

Trasladó sus mejores deseos para el éxito de las deliberaciones, así como para el fortalecimiento continuo de los lazos entre África y Cuba.

(FUENTE: Prensa Latina)

